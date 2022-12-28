Салют, концерты, премьеры: как в Астане отметят Новый год

В преддверии нового 2023 года в Астане проводятся десятки праздничных мероприятий для гостей и жителей города всех возрастов. Астанчан ждут утренники, постановки, концерты, а ярким завершением празднеств станет красочный салют, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Сообщается, что в театре "Жастар" днем 29 декабря будут проводиться новогодние утренники, на которых покажут сказку "Золушка".

Театр кукол 28-30 декабря приглашает зрителей на шоу ростовых кукол "Новогодняя перезагрузка".

29 декабря в 11:00 и 15:00 в Государственной академической филармонии состоится новогоднее шоу-спектакль "Зайцы".

В этот же день в 10:00, 12:30 и 15:00, а также 30 декабря в 12:30 Дворец "Жастар" организует детские новогодние утренники около елки, сказку-мюзикл "Кто похитил кролика?" и дискотеку для школьников.

В 11:00 Музей Сакена Сейфуллина проводит встречу с учениками школы №80.

В 19:00 на сцене Центрального конценртного зала QAZAQSTAN состоится концерт Neprosto orchestra.

В это же время Государственный театр оперы и балета "Астана опера" представит премьеру оперы-балета в двух актах Балнур Кыдырбек "Калкаман – Мамыр".

29, 30 и 31 декабря в 19:00 в театре "Астана балет" будут показывать "Щелкунчика" Петра Чайковского.

31 декабря в 11:00 и 13:00 на сцене Музыкального театра юного зрителя пройдет премьера сказки Уфимцева "Щелкунчик".

В этот же день с 12:00 до 16:00 новогодние концерты "Жаңа жыл – жаңа жол" организуют в жилых массивах всех районов столицы, в том числе в Кирпичном, Ондирисе, Коктале, Уркере, Интернациональном.

На городской площади, площадке около выставочного центра "ЭКСПО", у монумента "Қазақ елі" с 22:00 до 3:00 будет проходить вечерняя праздничная концертная программа.

В новогоднюю ночь под бой курантов в 00:00 в честь праздника в Астане запустят салют, организованный за счет спонсорских средств.

Салют запустят с двух точек. Наблюдать за ним можно будет с набережной реки Есиль в районе памятника Кенесары хану, в Ботаническом саду, в районе пересечения проспектов Кабанбай батыра и Бухар жырау.

Высота салютов: нижний – 70 метров, средний – 120 метров, верхний – 180-210 метров. Всего прозвучит 3,5 тысячи выстрелов.