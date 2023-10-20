Самое передовое

Ее участниками стали страны СНГ, всего более 20 государств мира, около 300 крупнейших аграрных компаний. Ожидается, что мероприя­тие посетят более 20 тыс. человек. В одном из крупных выставочных павильонов ЭКСПО-городка и на его открытой площадке развернулась выставка сельскохозяйственной техники: комбайны, трактора, почвообрабатывающие агрегаты, новые технологические системы в агрономии, животноводстве, «умные», цифровые приборы, аппараты, способные облегчить фермерам работу, новейшие технологии хранения и переработки сельхозпродукции и т. д.

В ходе церемонии открытия выставки KazAgro⁄KazFarm 2023 перед ее участниками выступил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров. Он отметил, что Президентом Казахстана в Послании народу поставлена задача по ежегодному обновлению сельскохозяйственной техники на 8–10%.

Для достижения этой задачи Правительство страны использует ряд инструментов. В том числе – уже работающая в Казахстане система государственного субсидирования приобретаемой фермерами техники на 25–50%. Вот и в день открытия выставки стартовала новая лизинговая программа, позволяющая фермерам стать ее участником без первоначального взноса.

Глава Минсельхоза напомнил, что для аграриев важно использовать качественные семена, минеральные удобрения, осуществлять защиту растений. Полезную информацию по вопросам, связанным со всеми этими операциями, может дать настоящая выставка. Отрадно, что в ее рамках пройдут заседания «круглых столов» и семинары, в ходе которых опытные специалисты поделятся своими знаниями с коллегами. На второй день выставки намечена министерская пресс-конференция стран – участниц СНГ. На ней планируется в том числе выработать единые подходы к взаимным поставкам продовольственных товаров.

С приветственными речами к участникам выставки также обратились зарубежные дипломаты, представители российского «Рост­сельмаша». Мероприятие продлится до 21 октября.