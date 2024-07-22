Самолеты Ан-2 проверят в Казахстане из-за участившихся аварий

Авиационная администрация Казахстана усиливает меры по безопасности полетов эксплуатантов малой авиации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

С началом весенне-летнего периода эксплуатации воздушных судов малой авиации, задействованных в авиационных работах, участились факты авиационных происшествий.

«В этой связи Авиационная администрация Казахстана по поручению Комитета гражданской авиации Министерства транспорта усиливает меры, направленные на предупреждение повторения авиационных происшествий, в том числе путем приостановления деятельности компаний, приостановления действия сертификатов летной годности воздушных судов, привлечения к административной ответственности лиц, нарушающих требования законодательства», - говорится в пресс-релизе.

Также до эксплуатантов доведены указания по вопросам проведения дополнительной оценки всех воздушных судов типа Ан-2 по программе оценки летной годности, усиления контроля за подготовкой авиационного персонала к выполнению полетов и другие меры профилактики.

Напомним, что 21 июля в Жаркаинском районе Акмолинской области при выполнении техоблета произошло крушение воздушного судна Ан-2. На борту находился один пилот, он успел эвакуироваться. Воздушное судно принадлежит ТОО «Беркут-Авиа».