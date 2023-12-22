Самолеты между Казахстаном и Саудовской Аравией будут летать каждый день

Казахстан и Саудовская Аравия договорились об открытии прямого авиасообщения по маршруту Алматы – Эр-Рияд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК

Фото: пресс-служба МИД РК

Соответствующее решение было достигнуто в рамках визита заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Саудовскую Аравию для участия в 6-м заседании Казахстанско-саудовской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Полеты между странами будут выполняться саудовской авиакомпанией FlyNas с весенне-летнего сезона 2024 года с частотой 7 рейсов в неделю, проинформировали в МИД.