Самолеты между Казахстаном и Саудовской Аравией будут летать каждый день

Международное сотрудничество, Поездки
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстан и Саудовская Аравия договорились об открытии прямого авиасообщения по маршруту Алматы – Эр-Рияд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК

Фото: пресс-служба МИД РК

Соответствующее решение было достигнуто в рамках визита заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Саудовскую Аравию для участия в 6-м заседании Казахстанско-саудовской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Полеты между странами будут выполняться саудовской авиакомпанией FlyNas с весенне-летнего сезона 2024 года с частотой 7 рейсов в неделю, проинформировали в МИД.

 

#казахстан #МИД #международное сотрудничество #путешествие #поездки #Саудовская Аравия

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