Самовольно занятый земельный участок выявили в Жетісу

Его общая площадь составила 1,92 га, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, комитет по управлению земельными ресурсами провел внеплановую проверку недропользователя в Коксуском районе области Жетісу.

В результате проверки установлено, что ТОО самовольно заняло земельный участок, находящийся в государственной собственности, площадью 1,92 га.

«В соответствии со статьей 136 Кодекса РК об административных правонарушениях в отношении ТОО были приняты административные меры. В доход государства был взыскан штраф в размере 553 тысячи тенге», – прокомментировали в ведомстве.

В МСХ добавили, что самовольно занятый земельный участок освобожден, нарушение было устранено.