Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане

Образование
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Ежегодная церемония посвящения в студенты состоялась для студентов Maqsut Narikbayev University в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: Maqsut Narikbayev University

Мероприятие проводится непрырывно с 1994 года. В этом году церемония прошла под названием "30 лет — это только начало", передает Kazpravda.kz

В рамках программы был раскрыт сотканный из шелка флаг Казахстана размером 80 квадратных метров и весом около 60 кг.

В мероприятии участвовали более пяти тысяч человек.

Во время мероприятия студенты соревновались в социальном проекте и театральном выступлении.

Гостями мероприятия, который прошел в дворце "Жекпе-жек" имени Жаксылыка Ушкемпирова, стали Асхат Аймагамбетов, Айдарбек Ходжаназаров, Ляйля Султанова, Елнур Бейсембаев и другие.

#студенты #флаг #Maqsut Narikbayev University

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