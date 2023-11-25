Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Ежегодная церемония посвящения в студенты состоялась для студентов Maqsut Narikbayev University в Астане, передает Kazpravda.kz
Мероприятие проводится непрырывно с 1994 года. В этом году церемония прошла под названием "30 лет — это только начало", передает Kazpravda.kz
В рамках программы был раскрыт сотканный из шелка флаг Казахстана размером 80 квадратных метров и весом около 60 кг.
В мероприятии участвовали более пяти тысяч человек.
Во время мероприятия студенты соревновались в социальном проекте и театральном выступлении.
Гостями мероприятия, который прошел в дворце "Жекпе-жек" имени Жаксылыка Ушкемпирова, стали Асхат Аймагамбетов, Айдарбек Ходжаназаров, Ляйля Султанова, Елнур Бейсембаев и другие.