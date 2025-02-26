Самый маленький парк в мире показали в соцсетях

Фото: guinnessworldrecords.com

Инстаграм-аккаунт Книги рекордов Гиннесса опубликовал видео самого крошечного парка в мире, который находится примерно в часе езды от Токио, передает Kazpravda.kz

Его площадь 0,24 квадратных метра. Парк был построен в японском городе Нагаидзуми в 1988 году и официально признан городским парком 25 декабря 2024 года. Парк состоит из небольшого квадратного ограждения из кирпича, растений, здесь находится небольшая скамейка, куда может присесть один человек.

История его создания такова: житель Нагаидзуми посетил в США самый маленький парк в мире - Миллс-Энд в городе Портленд. После чего вдохновился сделать парк еще меньше. Парк Миллс-Энд впервые появился в книге рекордов Гиннеса в 1970 году. По данным Википедии, на его месте изначально планировалось поставить фонарный столб, но этого не сделали, и земля заросла сорняками. Тогда обозреватель местной газеты, окна офиса которого выходили на перекрёсток, где планировалось поставить столб, посадил там цветы.