Санитарный самолет Нацгвардии презентовали мажилисменам

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Этот специализированный воздушный транспорт предназначен для эвакуации и оказания медицинской помощи пострадавшим  в чрезвычайных ситуациях

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

- Дальнейшее развитие авиационной базы играет важную роль в обеспечении безопасности государства. Мы оказываем всестороннюю техническую поддержку взаимодействующим органам, - подчеркнул замминистра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.

Командир авиабазы Дмитрий Бастер подробно рассказал мажилисменам о служебно-боевой деятельности, состоянии и перспективах развития авиационной службы войск правопорядка.

Делегатам был продемонстрирован самолет Y8F200WA, предназначенный для санитарной эвакуации 30 лежачих пациентов.

Помимо этого, представлен вертолет Ми-171Е, который также может использоваться в санитарных целях, экипаж которой готов к выполнению перелетов в ночное время и в сложных погодных условиях.

Для депутатов проведена экскурсия в музее воинской части, их ознакомили с условиями организации питания и нормами довольствия инженерно-технического и летного состава.

В ходе встречи озвучен ряд вопросов, оказывающих существенное влияние на выполнение служебно-боевых задач.

Депутат Айгуль Куспан отметила, что военнослужащие Национальной гвардии вносят ежедневный посильный вклад в охрану правопорядка и общественной безопасности в стране.

Также она подчеркнула, что озвученные вопросы будут в центре внимания Комитета по международным делам, обороне и безопасности нижней палаты и они приложат все усилия для их решения.

Отметим, летчики Нацгвардии хорошо зарекомендовали себя во время международных учений, при проведении спецопераций по борьбе с организованной преступностью и наркобизнесом, осуществлении международных миссий по доставке гуманитарной помощи в Сирию, Турцию и Афганистан. 

Справочно: авиация войск правопорядка является силовой составляющей МВД РК и входит в состав государственной авиации, которая объединяет лётные соединения и части Вооруженных Сил РК, Пограничной службы КНБ РК, являясь при этом одним из наиболее высокотехнологичных, боеготовых и мобильных средств в системе обеспечения национальной безопасности страны.

#Казахстан #депутат #самолет #Нацгвардия #санавиация

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