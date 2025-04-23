Саудиты анонсировали новый мегапроект — «Вечный сад»

В мире,Lifestyle,Строительство
54
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Представители Саудовской Аравии сообщили о начале строительства еще одного объекта на побережье Красного моря

Фото: © Foster + Partners

Цель строительства — превратить богатое нефтью пустынное королевство в рай для туристов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Спроектированный британской студией Foster + Partners курорт Laheq, названный «Вечным садом» из-за пышной растительности, раскинется на архипелаге из 90 островов в западной части страны.

Курорт площадью 400 гектаров сосредоточится вокруг искусственной круглой конструкции диаметром 800 метров, лежащей на воде, где построят роскошные апартаменты, отели, торговые площади, развлекательные зоны, поля для гольфа и пристани для яхт.

Также, Минэнерго Саудовской Аравии объявило об открытии 14 новых залежей нефти и газа. 

В феврале стало известно, сколько саудиты потратили на «Зеркальную линию».  

#строительство #Саудовская Аравия #мегапроект #Вечный Сад

Популярное

Все
С портретов смотрят ветераны
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Растут площади под масличные и кормовые культуры
Этих лет не смолкнет слава...
Трижды обманувший смерть
В Приаралье начался сев риса
Начато возведение крупного металлургического завода
Свекловичный жом пойдет на комбикорм
Выставка, посвященная 35-летию института президентства, открылась в Астане
Танец в небе: журавли вернулись
Вечная весна Алпысбая Казгулова
На принципах морали и человеколюбия
Гастротуризм: маршруты стали «вкуснее»
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Он вернулся к звездам
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ
Земля и люди Шардары
На перекрестке литературных миров
В Конаеве после модернизации открылась библиотека
«Пустых листков на моем календаре нет…»
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Как убивали Шерзата Болата
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Наукограды способны повысить конкурентоспособность страны
В Италии выпустили коллекцию одежды с элементами казахской символики
Шанс для технологического прорыва
Казахстанская разработка представлена на EXPO 2025 в Японии
Химпром Мангистау: курс на модернизацию и устойчивое развитие
Повысить безопасность и минимизировать ущерб
Вековому юбилею посвящается
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Как выбирают нового Папу Римского
Папу Римского, возможно, похоронят в конце недели
В Испании объявили траур в связи с кончиной Папы Римского
Во Франции отклонили закон о шифровании сообщений в мессенд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]