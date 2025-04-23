Представители Саудовской Аравии сообщили о начале строительства еще одного объекта на побережье Красного моря

Фото: © Foster + Partners

Цель строительства — превратить богатое нефтью пустынное королевство в рай для туристов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Спроектированный британской студией Foster + Partners курорт Laheq, названный «Вечным садом» из-за пышной растительности, раскинется на архипелаге из 90 островов в западной части страны.

Курорт площадью 400 гектаров сосредоточится вокруг искусственной круглой конструкции диаметром 800 метров, лежащей на воде, где построят роскошные апартаменты, отели, торговые площади, развлекательные зоны, поля для гольфа и пристани для яхт.

Также, Минэнерго Саудовской Аравии объявило об открытии 14 новых залежей нефти и газа.

В феврале стало известно, сколько саудиты потратили на «Зеркальную линию».