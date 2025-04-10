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Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии четырнадцати новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

По заявлению министра, которое приводит саудовское информационное агентство SPA, национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила шесть новых месторождений нефти и две новых нефтяных залежи на существующих месторождениях, а также два новых месторождения газа и четыре новых газовых залежи на существующих месторождениях.

По заявлению принца Абдельазиз бен Салмана, эти открытия «подтверждают наличие у королевства богатых углеводородных ресурсов, которые открывают новые горизонты для экономического развития и поддерживают способность королевства эффективно и устойчиво удовлетворять местный и глобальный спрос на энергию на десятилетия вперед».

В феврале стало известно, сколько саудиты потратили на «Зеркальную линию».