Саудовская Аравия готова принять переговоры о мире в Украине

Эр-Рияд выразил готовность стать местом проведения мирных переговоров по завершению войны в Украине, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Ранее Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры представителей Украины, РФ и США.

Саудовская Аравия согласилась принять у себя мирные переговоры о прекращении войны в Украине. "Королевство приветствует организацию саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной", - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, опубликованном в пятницу, 14 февраля, в соцсети X.

В документе отмечается, что Эр-Рияд "высоко оценивает" телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, состоявшийся 12 февраля 2025 года, и заявление Трампа о возможности проведения их встречи в Саудовской Аравии. После телефонной беседы со своим российским коллегой, Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что встретится с Путиным в Саудовской Аравии, но не уточнил, когда именно это произойдет.

Позднее глава Белого дома заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России, Украины и США. Конкретной информации о том, как будут выглядеть эти переговоры и когда они могут официально начаться, пока не поступало.

До сих пор Саудовская Аравия старалась занять как можно более нейтральную позицию в связи с развязанной Россией войной в Украине, отмечает агентство dpa. Королевство считает США своим самым важным союзником, поддерживая хорошие отношения и с Россией.