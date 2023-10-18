Saver спешит на помощь

Робот Saver, спроектированный ученицами 11–12-х классов Назарбаев Интеллектуальной школы города Талдыкоргана, маленький, да удаленький: он способен искать пострадавших людей под завалами, оказывать первую помощь, связываться со специалистами через рацию и со спутника и даже тушить огонь.

Идея создания такого помощника у Жании Жуматай и Инкар Курманбаевой возникла, когда они увидели последствия многочисленных землетрясений в разных странах. В соавторстве с Айгерим Аубакир и Абаем Жайлаем они спроектировали компактную и маневренную полуметровую модель высотой всего 8 см и шириной 12 см.

– Мы решили создать этого робота, потому что на разбор завалов очень опасно отправлять спасателей или других специалистов, – объясняют ученики NIS. – В таких чрезвычайных ситуациях велика вероятность повторных обрушений, и тогда жизни спасателей и потерпевших будут под угрозой. А этот маленький робот будет пробираться сквозь расщелины, проникая в самые труднодоступные места. В него внедрен искусственный интеллект, работающий на основе нейронной сети. Он способен сообщать координаты со спутника и отправлять сигналы о местонахождении человека.

Опытные модели школьников уже получили высокую оценку специалистов на республиканских командно-штабных учениях «Жер-2023», а также научно-технологическом конкурсе стартапов Solve for Tomorrow. Сейчас ребята вмес­те со своим научным руководителем – учителем робототехники Николаем Владимировичем Авдюниным заняты созданием самого настоящего образца робота-спасателя, так как выставочные прототипы изготовлены из пластика.