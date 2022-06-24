Саясат Нурбек избран председателем Научного совета Международной Тюркской академии

Министры образования Тюркских государств избрали министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека председателем Научного совета Международной Тюркской академии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

В 5-м заседании Научного совета Международной Тюркской академии приняли участие Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств (ОТГ) Багдад Амреев, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев, министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов, а также послы стран ОТГ.

Участники избрали нового руководителя Cовета и обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования и науки, утвердили направления научных проектов Тюркской академии и план мероприятий на 2022 год. Впервые Научный совет авторитетной международной научной организации, объединяющую ученых пяти тюркоязычных государств, возглавил представитель Казахстана - министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"Тюркский мир гордится своими великими учеными, зодчими, поэтами и музыкантами. Вместе с тем, издревле Великая степь играла ключевую роль в интеграционных процессах на территории Евразии. Благодаря кочевым цивилизациям народы Запада и Востока получили возможность обмениваться знаниями и технологиями. Сегодня мы чествуем память государственного деятеля,

ученого, просветителя, основоположника казахской лингвистики и литературоведения Ахмета Байтурсынова, который посвятил жизнь тому, чтобы тюркские государства заняли достойное место в мировом пространстве", – сказал Саясат Нурбек.

Стороны договорились об издании учебников "Общая тюркская история", "География тюркского мира" и "Общая тюркская литература», которую будут формировать общее понимание тюркского мира на основе уникальных источников, ставших достоянием общественности благодаря труду и исследованиям ученых тюркских стран.

В этот же день в Назарбаев университете состоялась конференция, посвященная 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынова, в ходе которой прошла презентация ряда изданий, подготовленных Международной Тюркской академией.