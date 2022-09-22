Сборная Казахстана по футболу досрочно выиграла группу Лиги наций

Сборная Казахстана в Астане одержала победу над командой Беларуси со счетом 2:1 и досрочно заняла первое место в группе 3 дивизиона С Лиги наций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Хозяевам была нужна победа, чтобы досрочно обеспечить себе первое место и выйти в лигу В, гости же ведут борьбу за выживание в С.

Беларусь проявляла себя активно в атаке с первых минут, Казахстан же постепенно выровнял игру и имел шанс открыть счет, но Аслан Дарабаев ударом в упор попал во вратаря. После этого довольно быстро хозяева счет открыли, Рамзан Оразов нашел в штрафной забежавшего Михаила Габышева, и тот переиграл Егора Хаткевича при выходе один на один — 1:0. Сравнять гостям удалось в компенсированное к первой половине время, сделал это Павел Савицкий — 1:1.

Во второй половине отличные моменты забить упустили Сергей Малый и Габышев, у соперников были свои шансы, свой уровень демонстрировал Игорь Шацкий. Наставники сделали замены, казахстанцы прибавили и добились своего, победный мяч провел Бактиер Зайнутдинов.

Таким образом, Казахстан досрочно занял первое место в группе и вышел в лигу В Лиги наций.

В шестом заключительном туре сборная Казахстана сыграет в гостях с Азербайджаном.