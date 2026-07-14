Команда Казахстана по дзюдо завоевала восемь медалей на Asian Open

Казахстанские дзюдоисты завершили выступление на турнире серии Asian Open в Тайбэе с восемью медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Первое место на соревнованиях заняли Мади Жеткерген (до 73 кг) и Санжар Жаббаров (свыше 100 кг).

Серебряными призерами стали Мейирбек Байзаков (до 66 кг), Айшабиби Мурадимова (до 52 кг).

На третью ступень пьедестала поднялись Асылхан Зинуллин (до 60 кг), Нурсултан Зайзагалиев (до 66 кг), Мади Едильбаев (свыше 100 кг), Аяна Дуйсенбай (до 48 кг).

В командном зачете Казахстан расположился на третьей строчке. Первое место у Южной Кореи (семь "золота", пять "серебра" и десять "бронз"). Второй стала Япония (четыре "золота", одно "серебро" и две "бронзы").