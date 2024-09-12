Сборы военных воспитателей

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В Усть-Каменогорске прошли учебно-методические сборы с начальниками отделений воспитательной и социально-правовой работы, а также заместителями командиров батальонов воинских частей Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии

Фото: пресс-служба РгК «Шығыс» Национальной гвардии МВД РК

В сборах приняли участие 15 офицеров из Павлодара, Семея, Курчатова и Усть-Каменогорска. Основная цель сборов — совершенствование методических навыков в организации ежедневных мероприятий воспитательного характера.

Участники сборов ознакомились с новыми подходами в воспитании личного состава и подробно обсудили актуальные вопросы посредством обмена опытом. Также военнослужащие сдали зачёты по физической подготовке, знанию руководящих документов и приняли участие в конкурсе по выпуску стенгазет.

- От методики воспитания позитивной направленности зависят моральный дух и психологическое состояние личного состава. Важно, чтобы военнослужащие были мотивированы и стремились к достижению поставленных целей. Это поможет создать в коллективе благоприятную атмосферу и укрепить боевой дух, - отметил заместитель командующего региональным командованием «Шығыс» по воспитательной и социально-правовой работе полковник Атабек Салихбаев

По итогам трёхдневных сборов, направленных на повышение профессионального мастерства, были определены лучшие офицеры-воспитатели, которые получили награды от руководства.

#казахстан #Нацгвардия

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