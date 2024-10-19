Сбой электроснабжения повлиял на работу двух пунктов пропуска

Происшествия
80

С момента отключения электричества связь на таможенных постах функционировала с перебоями, что затруднило таможенное оформление, передает Kazpravda.kz

Фото: Минфин РК

Комитет государственных доходов сообщает о чрезвычайной ситуации на электроподстанциях в Туркестанской области, которая произошла 15 октября 2024 года.

В результате этого сбоя произошла остановка подачи электроэнергии в Махтааральском и Келесском районах, что повлияло на работу пунктов пропуска «Атамекен» и «Б. Конысбаева».

С момента отключения электричества связь на таможенных постах функционировала с перебоями, что затруднило таможенное оформление и работу системы интегрированного контроля, в том числе электронную очередь. Это стало причиной приостановления перемещения автотранспортных средств в обоих направлениях и образованию скоплений автомобилей перед пунктами пропуска.

КГД принял меры для оперативного урегулирования ситуации. Пункты пропуска перешли на усиленный режим работы с привлечением сотрудников из других смен. Учитывая пропускную способность поста «Б. Конысбаева» до 1000 единиц в обе стороны, мы ожидаем, что проблема будет решена в кратчайшие сроки.

#таможня #пункты пропуска «Атамекен» и «Б.Конысбаева» #сбой электричества

Популярное

Все
Спасибо лесникам за ратный труд
Меньше посеешь, больше пожнешь?
Сразу одиннадцать объектов медицины строят в Панфиловском районе области Жетысу
Сфера медиации нуждается в глубоком реформировании
В Астане торжественно отметили 100-летие Рахимжана Кошкарбаева
Подведены итоги сельскохозяйственного года
Будем мониторить подготовку к зиме
День Республики – символ гордости и независимости
Военнослужащие Нацгвардии оказали первую медицинскую помощь
Прожить одну и спасти тысячи жизней
Сенаторы посетили образовательные учреждения в Темиртау в рамках подготовки к Парламентским слушаниям
Запущен новый завод
Волонтеры – подспорье МЧС
Доброе сердце, холодный рассудок, умелые руки
Археологи РК и КНР проведут совместные раскопки на маршруте Шелкового пути
Засоряют Большой Алматинский канал
Дайте шанс виртуальной любви
В Кызылорде гостит «Тасқопа көсемі»
Казахстан принимает участие в международной выставке China Outbound Travel & Tourism
Далее по программе – симбиоз фермеров и продавцов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
В связи ухудшением погоды закрыты дороги в ряде регионах
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
Рабочие профессии становятся востребованными среди молодежи в области Абай
Казахстан занимает ведущие позиции в регионе по привлечению прямых инвестиций
Восстановить дом семье погибшего в Талгаре подростка поможет акимат области
Профилактические программы по оздоровлению населения реализуют в области Жетысу
3,8 млн детей охвачены профосмотром в Казахстане в январе-сентябре
Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулировать улицы Талгара
Названы победители республиканского чемпионата по керлингу
Поджог дома Шерзата Болата: изъяты улики, проводятся экспертизы
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Принцип «слышащего государства»
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление

Читайте также

Несчастный случай на шахте «Саранская»: спецкомиссия присту…
Прокуроров освободили от занимаемых должностей в Алматинско…
На госгранице выявили 7 казахстанцев с двойным гражданством
В Кыргызстане пропали шесть человек после схода лавины

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]