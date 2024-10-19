Сбой электроснабжения повлиял на работу двух пунктов пропуска

С момента отключения электричества связь на таможенных постах функционировала с перебоями, что затруднило таможенное оформление, передает Kazpravda.kz

Фото: Минфин РК

Комитет государственных доходов сообщает о чрезвычайной ситуации на электроподстанциях в Туркестанской области, которая произошла 15 октября 2024 года.

В результате этого сбоя произошла остановка подачи электроэнергии в Махтааральском и Келесском районах, что повлияло на работу пунктов пропуска «Атамекен» и «Б. Конысбаева».

С момента отключения электричества связь на таможенных постах функционировала с перебоями, что затруднило таможенное оформление и работу системы интегрированного контроля, в том числе электронную очередь. Это стало причиной приостановления перемещения автотранспортных средств в обоих направлениях и образованию скоплений автомобилей перед пунктами пропуска.

КГД принял меры для оперативного урегулирования ситуации. Пункты пропуска перешли на усиленный режим работы с привлечением сотрудников из других смен. Учитывая пропускную способность поста «Б. Конысбаева» до 1000 единиц в обе стороны, мы ожидаем, что проблема будет решена в кратчайшие сроки.