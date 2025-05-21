Счастье с доставкой на дом

Культура
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Перед закрытием сезона Карагандинский театр музыкальной комедии порадовал зрителей лири­ческим спектаклем «Счастье по заказу». Это современная история о том, как одно, казалось бы, незначительное событие может изменить нашу жизнь. В квартире живут две женщины: престарелая мать в инвалидной коляске и дочь – старая дева. Они уже прак­тически поставили крест на своем будущем, но вдруг в их жизни происходит чудо – появляется Игорь и возрождает женские мечты о счастье. Правда, у него есть молодая пассия и застарелый гастрит, но это лишь добавляет поводов для остроумных шуток и забавных ситуаций.

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– «Счастье по заказу» – спектакль смешной и одновременно трогательный. Он никого не оставит равнодушным, – отмечает режиссер-постановщик Евгения Пермякова. – Это история о том, как важно иметь смысл жизни и понимать, ради чего мы существуем на этом свете. Действие пьесы происходит в предновогодние дни, но мы не делаем на этом акцент. Ведь чудо с нами может произойти когда угодно.

К сотворению чуда на сцене приложили свой талант артис­ты Елена Филинкова, Анна Беспалова, Елена Кочугова, Мария Васильева, Андрей Панкин, Марат Ажаубеков, Анна Фомина и Вероника Золотарева. Автором либретто и стихов выступила Евгения Пермякова.

Поскольку «Счастье по заказу» – это комедия музыкальная, то к ее созданию причастен и композитор – маэстро из Петропавловска Давид Литвинов. Он впервые сотрудничал с карагандинскими коллегами и оставил о себе приятное впечатление. Сначала композитор работал на удаленке, обговорив с режиссером-постановщиком жанровое направление будущих музыкальных композиций. В итоге было решено совместить утонченность симфонического звучания и раскрепощенность джаза. А потом Давид Литвинов приехал в Караганду, где познакомился с вокалистами и участвовал в постановочном процессе.

#спектакль #Счастье по заказу

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