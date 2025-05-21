Счастье с доставкой на дом
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Перед закрытием сезона Карагандинский театр музыкальной комедии порадовал зрителей лирическим спектаклем «Счастье по заказу». Это современная история о том, как одно, казалось бы, незначительное событие может изменить нашу жизнь. В квартире живут две женщины: престарелая мать в инвалидной коляске и дочь – старая дева. Они уже практически поставили крест на своем будущем, но вдруг в их жизни происходит чудо – появляется Игорь и возрождает женские мечты о счастье. Правда, у него есть молодая пассия и застарелый гастрит, но это лишь добавляет поводов для остроумных шуток и забавных ситуаций.