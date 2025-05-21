– «Счастье по заказу» – спектакль смешной и одновременно трогательный. Он никого не оставит равнодушным, – отмечает режиссер-постановщик Евгения Пермякова. – Это история о том, как важно иметь смысл жизни и понимать, ради чего мы существуем на этом свете. Действие пьесы происходит в предновогодние дни, но мы не делаем на этом акцент. Ведь чудо с нами может произойти когда угодно.

К сотворению чуда на сцене приложили свой талант артис­ты Елена Филинкова, Анна Беспалова, Елена Кочугова, Мария Васильева, Андрей Панкин, Марат Ажаубеков, Анна Фомина и Вероника Золотарева. Автором либретто и стихов выступила Евгения Пермякова.

Поскольку «Счастье по заказу» – это комедия музыкальная, то к ее созданию причастен и композитор – маэстро из Петропавловска Давид Литвинов. Он впервые сотрудничал с карагандинскими коллегами и оставил о себе приятное впечатление. Сначала композитор работал на удаленке, обговорив с режиссером-постановщиком жанровое направление будущих музыкальных композиций. В итоге было решено совместить утонченность симфонического звучания и раскрепощенность джаза. А потом Давид Литвинов приехал в Караганду, где познакомился с вокалистами и участвовал в постановочном процессе.