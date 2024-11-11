Счастливый человек

Колонка обозревателей
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Хайдар Байзаков

Как-то я находился в одном из больших городов нашей необъятной Родины, и в доме на одной площадке, в соседней квартире проживал одинокий мужчина. Старше меня.

Мы в одно время выходили утром на работу и почти в одно время возвращались по домам.

Что меня удивило в нем, так это то, что он все время радовался, прям светился от счастья. Его глаза радостно смотрели на все, на мир. Для меня это было удивительно. Мужчины его возраста в моем окружении имеют сосредоточенные, чересчур серьезные лица.  А этот сосед постоянно внутренне улыбался.

Однажды мы вечером встретились перед домом, он курил. Я решил познакомиться, представились, разговорились.

- Чем занимаетесь, где работаете? – вежливо спросил я. Он как будто ждал этого вопроса.

- Я главный врач хоккейной команды! – радостно произнес сосед название известного хоккейного клуба.

- Интересно, - вежливо поддержал я его восторг.

- А до этого я почти 20 лет работал на скорой помощи! – еще более радостно сообщил мне он.

Вот здесь я удивился. Врач скорой помощи и тут вдруг главврач хоккейного клуба. 

- Ой что со мной только не случалось за эти 20 лет на скорой! Мама, не горюй! – покачал он головой, - и наркоманы меня резали, в поисках наркотиков. И допившийся до белой горячки в меня стрелял из охотничьего ружья. И родственники смертельно больных мне угрожали, били толпой, и проклинали меня.

- Вот это да! – я удивленно смотрел на него. Я впервые слышал откровения врача скорой помощи.

- Ну должно же было повезти дураку! Надеялся я, - чуть смущенно он продолжил. – И вот! Теперь я главврач в хоккейной команде. Клуб снял для меня эту квартиру, я ни копейки не трачу. А зарплата какая! 

- Ну должно же было повезти дураку! – повторил он.

Я с восхищением смотрел на него. Восхищался его терпением 20 лет работать на скорой. Восхищался его смирению и простоте. Восхищался его верой в лучшую долю, в свою судьбу. Восхищался его смелостью. После того, что с ним происходило, он все равно продолжал спасать людей. Восхищался его надеждой. 

Теперь я понял его постоянную внутреннюю улыбку. Счастливый человек.

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