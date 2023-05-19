Сделать мир краше Статьи 19 мая 2023 г. 1:40 0 Михаил Тё Под занавес II Международного симпозиума художников «Цивилизация Великой степи» в Таразе состоялась выставка казахстанских и зарубежных мастеров кисти. фото автора Участники экспозиции представили около 60 живописных и графических работ, написанных за неделю в ходе мероприятия. Все они выполнены в разных техниках и жанрах. Этим и была интересна выставка, ведь у каждого из 20 авторов свой неповторимый стиль. К примеру, художник-реставратор Штефан Коцко из Словакии, привыкший рисовать многофигурные композиции, свой выбор остановил на одном из местных рынков. Его целью было заметить в нем черты древнего восточного базара. На вернисаже художник представил две работы: одну выполнил в своей привычной манере, используя яркую палитру, а вторую – в стиле минимализма, в серо-фиолетовой гамме. – Безусловно, симпозиум оказался полезным. Познакомился с уже известными мастерами из разных стран. Трудно сказать, кто из них лучший, ведь у каждого свои стиль, техника, тематические предпочтения. Для себя я почерпнул много нового, над чем следует подумать и чему поучиться. Теперь по предложению посольства планирую провести в следующем году персональную выставку в Астане, – рассказывает Штефан Коцко. В свою очередь латвийская художница Каринэ Паронянц была поражена местным гостеприимством и постаралась передать это при помощи красок. Она запечатлела традицию приема за дастарханом уважаемого гостя и чайную церемонию, заметив, что жамбылцы очень любят чай. Южнокорейский живописец Клеменс Бунгкун Соу, вдохновленный казахстанскими горными цепями, покрытыми вечными снегами, подготовил триптих, посвященный вершинам Тянь-Шаня. Алматинский живописец Марат Абдреев представил зрителям образ казахской девушки. Гордая и непреклонная, она важно сидит верхом на верблюде. – Когда думаю о национальной культуре, перед глазами возникают образы из далекого детства или истории кочевников, степные пейзажи, сцены быта. Обычно я представляю отдельные моменты, а затем переношу их на холст. Такое происходит со мной, к примеру, во время чтения книг, – рассказал алматинец. Выбор жамбылца Дастана Оразыханова тоже пал на историю. Посетители выставки смогли насладиться пейзажами древнего Тараза и древними каменными изваяниями. Также свои работы представили заслуженный деятель Азербайджана Аделет Кара, член Союза художников Российской Федерации Василий Власов, лауреат госпремии Кыргызской Республики Юристанбек Шыгаев, член Союза художников Турции Вахит Аркун и другие. – Каждый участник должен был написать три картины. В них отражены история и культура казахского народа, его обычаи и традиции, национальный костюм и украшения, музыкальные инструменты. Одни выбрали реализм, другие предпочли абстракционизм и авангардизм. Ограничений не было, – рассказывает заведующая таразской художественной галереей Балнур Райкулова. Параллельно проходила персональная выставка «Духовность, принципы и позиция» таразского художника Айдархана Сихаева, выступившего инициатором проведения симпозиума. Все представленные работы в стиле авангардизма и абстракционизма передают постепенный переход от черного цвета к белому и отвечают единому замыслу – продемонстрировать, что в каждом человеке есть и плохое, и хорошее, но от пороков можно при желании избавиться, стать лучше, наполняясь новым ярким началом, и сделать окружающий мир краше. Пред. След. Пред. След. #казахстан #культура #выставка #Тараз #живопись #симпозиум художников #Цивилизация Великой степи