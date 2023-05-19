Сделать мир краше

Участники экспозиции представили около 60 живописных и графических работ, написанных за неделю в ходе мероприя­тия. Все они выполнены в разных техниках и жанрах. Этим и была интересна выставка, ведь у каждого из 20 авторов свой неповторимый стиль.

К примеру, художник-реставратор Штефан Коцко из Словакии, привыкший рисовать многофигурные композиции, свой выбор остановил на одном из местных рынков. Его целью было заметить в нем черты древнего восточного базара. На вернисаже художник представил две работы: одну выполнил в своей привычной манере, используя яркую палитру, а вторую – в стиле минимализма, в серо-фиолетовой гамме.

– Безусловно, симпозиум оказался полезным. Познакомился с уже известными мастерами из разных стран. Трудно сказать, кто из них лучший, ведь у каждого свои стиль, техника, тематические предпочтения. Для себя я почерпнул много нового, над чем следует поду­мать и чему поучиться. Теперь по предложению посольства планирую провести в следующем году персональную выставку в Астане, – рассказывает Штефан Коцко.

В свою очередь латвийская художница Каринэ Паронянц была поражена местным гостеприимством и постаралась передать это при помощи красок. Она запечатлела традицию приема за дастарханом уважаемого гостя и чайную церемонию, заметив, что жамбылцы очень любят чай.

Южнокорейский живописец Клеменс Бунгкун Соу, вдохновленный казахстанскими горными цепями, покрытыми вечными снегами, подготовил триптих, посвященный вершинам Тянь-Шаня.

Алматинский живописец Марат Абдреев представил зрителям образ казахской девушки. Гордая и непреклонная, она важно сидит верхом на верблюде.

– Когда думаю о национальной культуре, перед глазами возникают образы из далекого детства или истории кочевников, степные пейзажи, сцены быта. Обычно я представляю отдельные моменты, а затем переношу их на холст. Такое происходит со мной, к примеру, во время чтения книг, – рассказал алматинец.

Выбор жамбылца Дастана Оразыханова тоже пал на историю. Посетители выставки смог­ли насладиться пейзажами древнего Тараза и древними каменными изваяниями.

Также свои работы представили заслуженный деятель Азербайджана Аделет Кара, член Союза художников Российской Федерации Василий Власов, лау­реат госпремии Кыргызской Республики Юристанбек Шыгаев, член Союза художников Турции Вахит Аркун и другие.

– Каждый участник должен был написать три картины. В них отражены история и культура казахского народа, его обычаи и традиции, национальный костюм и украшения, музыкальные инструменты. Одни выбрали реализм, другие предпочли абстракционизм и авангардизм. Ограничений не было, – рассказывает заведующая таразской художественной галереей Балнур Райкулова.

Параллельно проходила персональная выставка «Духовность, принципы и позиция» таразского художника Айдархана Сихаева, выступившего инициатором проведения симпозиума. Все представленные работы в стиле авангардизма и абстракционизма передают постепенный переход от черного цвета к белому и отвечают единому замыслу – продемонстрировать, что в каждом человеке есть и плохое, и хорошее, но от пороков можно при желании избавиться, стать лучше, наполняясь новым ярким началом, и сделать окружающий мир краше.