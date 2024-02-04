Сегодня исполняется 115 лет поэту и драматургу Абдильде Тажибаеву

Выдающийся акын перевел произведения Пушкина, Островского, Гейне и других классиков мировой литературы на казахский язык, передает Kazpravda.kz

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Еще в конце 30-х годов Мухтар Ауэзов, прочитав первые его произведения, отметил художественные способности молодого поэта. Поэт в своих произведениях, как «Говорит комсомол», «Я пришел в сегодня из вчерашнего дня», описывает мысли, чувства, волнения лирического героя, сообщает Минкультинформ РК.

Перу А.Тажибаева принадлежат пьесы «Белая берёза», «Цвети, степь!», «Майра», «Приятели», «Утёс» и другие.

По его сценарию в соавторстве с Погодиным снят художественный фильм «Жамбул». Выдающийся акын перевел произведения на казахский язык Пушкина, Островского, Гейне и других классиков мировой литературы.

В 1985 году А. Тажибаеву присвоили почетное звание «Народный писатель Казахской ССР».