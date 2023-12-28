Селам возвращают пастбища Общество 28 декабря 2023 г. 3:30 13 Рысбек Жантыкеев Более 10 млн га земель сельскохозяйственного назначения возвращены государству после проверок на предмет их целевого использования. фото автора Последние годы для сельских территорий республики отмечены резким обострением проблемы нехватки общественных выпасов. Выгоняемые по утрам сельские табуны буренок, овец и лошадей оказались «зажаты» земельными наделами, оформленными на крупных арендаторов, куда чужим «вход» категорически запрещен... В результате на селе один за другим стали вспыхивать конфликты между сельскими сообществами и фермерами, резко поднялся градус социальной напряженности. Чтобы в корне покончить с серьезной проблемой, потребовались кардинальные меры. В августе 2022 года Глава государства подписал Указ об отмене моратория на проверки фермерских хозяйств и иных сельхозпредприятий в части эффективности использования закрепленных за ними земельных угодий. Проверки были призваны выявить как законность выделения земельных наделов, так и их фактическое использование по назначению. Для проведения этой работы на региональном уровне сформировали рабочие комиссии. Еще раньше в целях координации проверок и другой деятельности в сфере землепользования была создана республиканская межведомственная комиссия. Работа всех задействованных, в том числе правоохранительных структур ведется согласно установленному помесячному плану. Следует сказать, что проблемы в сфере землепользования возникли по целому ряду причин. Одна из них – отсутствие должного контроля, чему способствовала размытость функций и полномочий профильных ведомств. Поэтому свою работу республиканская межведомственная комиссия начала с выстраивания четкой вертикали. До этого имела место ситуация, когда функции контроля использования выделенных фермерским хозяйствам земель возлагались на… местные органы исполнительной власти, которые и выдавали аграриям эту землю. Согласитесь: парадокс! С 1 января 2022 года прежний порядок был изменен: областные земельные инспекции перешли от местных акиматов в ведение Министерства сельского хозяйства. С начала 2022-го территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ проведено 2 837 внеплановых проверок по использованию земельной площади на территории 6,4 млн га. В результате были выявлены нарушения, выданы предписания 2 025 землепользователям об их устранении. На рассмотрении судебных органов находятся 213 материалов, по которым предстоит определить законность владения различными субъектами сельхозпроизводства земли в 528,3 тыс. га. По информации Министерства сельского хозяйства, с начала 2022 года выявлено 1 320 незаконных решений местных исполнительных органов о предоставлении 1 251,7 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. К концу 2023-го отменено 591 решение о выделении 582,6 тыс. га. В судебных инстанциях рассматриваются еще 84 дела. С начала 2022 года государству возвращено более 10 млн га земель. Из них 3,4 млн га переданы селам, где ощущается нехватка общественных выпасов. В целом приняты конкретные решения по неиспользуемым или выданным с нарушением законодательства 13,1 млн га земель. #село #земля #КРС #пастбища #проверки #мораторий