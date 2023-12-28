Селам возвращают пастбища

Общество
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Рысбек Жантыкеев

Более 10 млн га земель сельскохозяйственного назначения возвращены государству после проверок на предмет их целевого использования.

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Последние годы для сельских территорий республики отмечены резким обострением проблемы нехватки общественных выпасов. Выгоняемые по утрам сельские табуны буренок, овец и лошадей оказались «зажаты» земельными наделами, оформленными на крупных арендаторов, куда чужим «вход» категорически запрещен... В результате на селе один за другим стали вспыхивать конфликты между сельскими сообществами и фермерами, резко поднялся градус социальной напряженности.

Чтобы в корне покончить с серьезной проблемой, потребовались кардинальные меры. В авгус­те 2022 года Глава государства подписал Указ об отмене моратория на проверки фермерских хозяйств и иных сельхозпредприятий в части эффективности использования закрепленных за ними земельных угодий.

Проверки были призваны выя­вить как законность выделения земельных наделов, так и их фактическое использование по назначению. Для проведения этой работы на региональном уровне сформировали рабочие комиссии.

Еще раньше в целях координации проверок и другой деятельности в сфере землепользования была создана республиканская межведомственная комиссия. Работа всех задействованных, в том числе правоохранительных структур ведется согласно установленному помесячному плану.

Следует сказать, что проблемы в сфере землепользования возникли по целому ряду причин. Одна из них – отсутствие должного контроля, чему способствовала размытость функций и полномочий профильных ведомств. Поэтому свою работу республиканская межведомственная комиссия начала с выстраивания четкой вертикали.

До этого имела место ситуация, когда функции контроля использования выделенных фермерским хозяйствам земель возлагались на… местные органы исполнительной власти, которые и выдавали аграриям эту землю. Согласитесь: парадокс!

С 1 января 2022 года прежний порядок был изменен: областные земельные инспекции перешли от местных акиматов в ведение Министерства сельского хозяйства. С начала 2022-го территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ проведено 2 837 внеплановых проверок по использованию земельной площади на территории 6,4 млн га.

В результате были выявлены нарушения, выданы предписания 2 025 землепользователям об их устранении. На рассмотрении судебных органов находятся 213 материалов, по которым предстоит определить законность владения различными субъектами сельхозпроизводства земли в 528,3 тыс. га.

По информации Министерства сельского хозяйства, с начала 2022 года выявлено 1 320 незаконных решений местных исполнительных органов о предоставлении 1 251,7 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. К концу 2023-го отменено 591 решение о выделении 582,6 тыс. га. В судебных инстанциях рассматриваются еще 84 дела.

С начала 2022 года государству возвращено более 10 млн га земель. Из них 3,4 млн га переданы селам, где ощущается нехватка общественных выпасов. В целом приняты конкретные решения по неиспользуемым или выданным с нарушением законодательства 13,1 млн га земель.

#село #земля #КРС #пастбища #проверки #мораторий

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