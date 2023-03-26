Сельчанин нашел тело пропавшего в Туркестанской области ребенка

4-летнюю девочку на глазах у сестры унесло течением.

Фото: Polisia.kz

Тело 4-летней девочки нашли в реке Арысь в Туркестанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

26 марта, в 13:40, в 10 км от села Нуржанкорган Сайрамского района местным жителем обнаружен и извлечен из воды труп утонувшей девочки.

Трагедия произошла 17 марта. В Тюлькубасский РОП обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 4-летнюю дочь унесло течением реки Арысь.

В тот вечер три несовершеннолетние девочки отправились на речку Арысь возле села Енбек.

Одна из них решила перейти реку вброд и по неосторожности упала в воду, после чего её унесло течением.

В поисках девочки был задействован весь личный состав Тюлькубасского РОП, ДЧС и прокуратуры района, а также волонтеры.