Сельчанин нашел тело пропавшего в Туркестанской области ребенка

4-летнюю девочку на глазах у сестры унесло течением.
Тело 4-летней девочки нашли в реке Арысь в Туркестанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.
26 марта, в 13:40, в 10 км от села Нуржанкорган Сайрамского района местным жителем обнаружен и извлечен из воды труп утонувшей девочки.
Трагедия произошла 17 марта. В Тюлькубасский РОП обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 4-летнюю дочь унесло течением реки Арысь.
В тот вечер три несовершеннолетние девочки отправились на речку Арысь возле села Енбек.
Одна из них решила перейти реку вброд и по неосторожности упала в воду, после чего её унесло течением.
В поисках девочки был задействован весь личный состав Тюлькубасского РОП, ДЧС и прокуратуры района, а также волонтеры.