Свежий выпуск Селфи, релфи, здесь был Вася Наталья КУРПЯКОВА

Селфи появились благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств. Само слово «засветилось» в Интернете в 2002 году, через 10 лет вошло в топ-10 модных, а в 2013-м selfie объявили словом года в Оксфордском словаре английского языка. 2014-й неофициально назвали Годом селфи, минувшей весной День селфи отметили в Казахстане. Кстати, в нашей стране самым знаменитым селфи считается снимок олимпийского чемпиона Ильи Ильина с Главой государства.

Сколько селфи создано, выложено в Сеть и просмот­рено, не возьмется подсчитать никто. Так, год назад селфи с церемонии вручения «Оскара» собрало более 3,2 млн ретвитов за сутки! А актер Дуэйн Джонсон только за 3 минуты сделал 105 селфи, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Недавно о селфи заговорили как о проявлении кризиса самоопределения, неконтролируемого тщеславия и даже болезненной зависимости (если делается более 5 «себяснимков» в день). Приводят страшные примеры: женщина сделала три пластические операции ради безупречного селфи, а британский подросток Дэнни полгода не выходил из дома, похудел на 14 кг и едва не покончил с собой из-за того же желания – увидеть на экране свое идеальное изображение. (Как не вспомнить тут о прекрасном древнегреческом юноше Нарциссе, который не мог оторваться от лицезрения самого себя и умер от любви к себе!)

Справедливости ради заметим, что с SMS-зависимостью прогрессивное человечество как-то свыклось. Усовершенствованные телефоны практически избавили от запястного синдрома, «породив», правда, новые угрозы – синдром беспокойных пальцев и микробов на экранах смартфонов, по которым мы постоянно елозим пальцами. Впрочем, интереснее другое: как быстро актуальные тренды адаптируются, типологизируются, коммерциализируются…

Как только ни называют селфи: самопортрет, самоснимок, самострел, себяшка. В поисковиках лучшие селфи классифицированы по номинациям: самые красивые, смешные, страшные, крутые (первенство – у астронавта Майка Хопкинса, запечатлевшегося в открытом космосе на фоне Земли), тупые, экстремальные (увы, часто со смертельным для селфистов исходом), массовые, няшные (с домашним любимцем), а также в отпуске, со звездой, у зеркала, в ванной комнате, в то время как делается селфи… Relfie – это самоснимок с любимым, foot-selfie (их тьма!) – самолюбование ногами, belfie – ягодицами, груффи – групповое селфи, фелфи – с животными, brelfie – себяшка кормления грудью. Моноподы не приобрели только самые ленивые селфисты, но уже появились и штатив для belfie, и selfie shoes (селфи-туфли, чтоб не тянуть руки, а тренировать растяжку ног).

Начинающим дают советы, как сделать лайкомемкий снимок. Главное тут – «выяснить наиболее фотогеничный угол съемки для своего лица». Да, и дакфейс (duckface – утиное лицо, фото с выпяченными губами) не только не в тренде, но и явный моветон. Не в любых обстоятельствах и не при любых условиях создание самопортретов уместно. Много видавшую Сеть потрясли жизнерадостные селфи «на фоне» захваченного террористом кафе в австралийском Сиднее в конце 2014-го. Удивило селфи Фердинанда Пуэнтеса, пассажира самолета, потерпевшего крушение над Тихим океаном, – в спасательном жилете около тонущего самолета.

С одной стороны, селфи запрещают в крупных музеях, работодатели отслеживают фотографии сотрудников в Интернете. С другой – селфи предлагают сделать паролем для банковских карт, ведь пароль можно забыть, украсть, а изображение всегда с тобой. «Фотографов» среди нас стало уже явно больше, чем «писателей». Проявляется ли так клиповое мышление, тенденция мыслить картинками? Или это еще одна форма досуга, и селфи просто удобно, потому что «не надо никого просить сфоткать тебя на фоне интересности»?

...Самолюбование и желание оставить свой «след» в вечности появилось не вчера. Помните, какую бурю чувств вызывали надписи типа «здесь был Вася», встречавшиеся в самых непредсказуемых местах? Тоже своего рода минута славы, ради которой стоило «постараться». Только бы не забывать, что здесь и сейчас порой бывает и что-то более важное, чем ты сам…



