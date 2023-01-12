Сельхозпроизводителям презентовали пилот по агропроектам в СКО

Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
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Проекты успешного взаимодействия государства и агробизнеса на примере опыта Северо-Казахстанской области презентовали на очередном бизнес-завтраке, в котором приняли участие заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, также крупнейшие сельхозпроизводители, представители отраслевых ассоциаций страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Благодаря льготному кредитованию в рамках пилотного проекта через СПК «Солтүстік» в течение 2021-2022 годов в регионе были запущены 35 проектов – 21 молочная ферма, 4 овцефермы, 3 птицефабрики, 1 свинокомплекс, 1 предприятие по переработке масличных культур, 2 теплицы и 3 проекта по орошению земель. Поэтапно предпринимателям были выделены 35 млрд тенге на срок до 8 лет под номинальную ставку вознаграждения в 4% годовых. При этом до 2020 года в целом по стране ежегодно строились в среднем всего по 2-3 молочно-товарные фермы. Сегодня, благодаря построенным молочным фермам, в СКО производят порядка 584 тысяч тонн, или 10,5% всего молока по стране. При этом из 584 тысяч тонн молока 208 тысяч тонн производят организованные хозяйства региона, это почти 15% от общего объема республики. 

Принимая во внимание положительный опыт пилотного проекта СКО, Министерство сельского хозяйства предложило масштабировать опыт по всей стране под еще более привлекательные условия. Ведь основная задача государства на сегодня, как отметил на бизнес-завтраке вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай, обеспечить импортозамещение и закрыть внутренним производством качественных продуктов потребности страны по мясу птицы, молоку, овощам. Кроме того, положительным эффектом реализации инвестпроектов на селе станет создание новых рабочих мест.

«В СКО проект был реализован следующим образом: акимат через СПК предоставил льготное финансирование для приобретения оборудования и скота, а строительно-монтажные работы осуществлялись за счет средств предпринимателей. В результате сегодня мы имеем 35 успешных проектов в регионе. Мы предлагаем развивать проект дальше, стоимость финансирования – порядка 2,5% годовых сроком до 10 лет. При этом собственное участие бизнеса – порядка 15-20%», – отметил во время презентации Женис Осербай.

Уже сегодня акиматы регионов ведут подбор потенциальных инвесторов. В последующем будут созданы рабочие группы из представителей госорганов, НПП «Атамекен» и бизнеса, которые выберут инвестпроекты и будут следить за их реализацией. Требования достаточно высокие: наличие собственной производственной и кормовой базы, финансовая устойчивость, развитое производство и другие. Участники льготной программы кредитования возьмут на себя встречные обязательства по цене реализации производимой продукции.

«От этой программы мы ожидаем 100-процентной отдачи, успешной реализации всех участвующих проектов. Для участия будем вовлекать крупный состоявшийся бизнес, проекты должны дать результаты уже в течение 1-2 лет. Со своей стороны, государство предлагает простой и несложный способ получения финансовых средств, увеличенный срок возврата и низкий процент.  При этом встречными обязательствами мы ожидаем стабильную цену на продукцию на уровне оптово-розничной», – подчеркнул Серик Жумангарин.

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