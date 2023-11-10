Село трудолюбивых людей

Более чем в четыре раза за пос­ледние несколько лет в Манкентском сельском округе сократилось количество получателей адресной социальной помощи. Еще три года назад их было 720. Сейчас – 175. А ведь в двух населенных пунктах проживают 35 367 жителей. Большинство из них, почти 33 тыс. человек – в Манкенте, история основания которого уходит вглубь веков.

Говоря о Манкенте, невозможно обойти историю села, иначе сложно будет проникнуться духом и понять ментальность местных жителей, которые с детства впитали привычку работать на земле, заботиться о достатке, жить дружно и большими семьями под одним шаныраком.

Как выглядело село сто лет назад, в полной мере передают фотографии из «Туркестанского альбома», изданного в 1871–1872 годы. А вот таким его увидел и описал в своем «Дневнике» в 1866 году генерал-лейтенант Русской императорской армии, этнограф Александр Гейнс:

«Манкент – довольно большой город на арыках, проведенных от Аксу. Въехав на последнюю гору, вы видите его внизу, раскинутым верстах в трех от горы. Он расположен на небольшом холме, который со всех сторон стесняется значительными возвышениями. Направо и налево бегут по скатам холма пашни и сады, огороженные глиняными валиками. Особенно красят Манкент сады. Грациозные высокие тополи поднимаются кверху от приземистой и густой зелени садов, давая всему пейзажу какой-то южный характер. Так художники рисуют виллы в Южной Италии и Сицилии. Спус­тившись с горы, вы въезжаете отвратительно разбитою дорогою в узкие улицы города».

На журчащие арыки, сочную зелень, холмистую местность точно так же, как и этнограф, обратили внимание тысячу лет назад караванщики, двигавшиеся по Великому шелковому пути. Они определили Манкент под свою стоянку, без сомнения, дав толчок его бурному развитию. А еще засеяли зерна трудолюбия и предприимчивости в характер и привычки живущих здесь людей.

Краеведы считают, что истоки названия населенного пункта следует искать в первой части слова – «ман», которая, скорее всего, изначально звучала как «мың» – тысяча и обозначала тысячный город, то есть поселение с большим числом людей.

То, что жителей в Манкенте было много, легко понять по дошедшим до нас фотографиям из «Туркестанского альбома», запечатлевшим скученные глинобитные домики, построенные впритык друг к другу и буквально облепившие склоны холмов. Узкие извилистые улочки есть и в современном Манкенте, который тоже примечателен плотной жилой застройкой.

Село буквально «вытекает» из восточной окраины районного центра. Между Манкентом и Аксукентом сейчас нет пустырей. Не сразу понимаешь, что покинул пределы одного населенного пункта и оказался в другом. Одна сторона улицы Абдигапарова относится к Аксукенту, а соседи, чьи дома расположены на противоположной стороне, уже жители Манкента.

Столь плотная застройка – результат демографического роста. За последние без малого два десятилетия население Манкента увеличилось почти на 12 тыс. человек.

– Количество многодетных семей в Манкенте перевалило за полторы тысячи, – рассказывает специалист аппарата акима Манкентского сельского округа Улмаз Сапаев. – У нас очень высокая плотность населения. В одном доме нередко живут по две-три, а то и больше семей. Это обусловлено традициями местных жителей, привыкших, чтобы несколько поколений одного рода объединял общий дом. Конечно, кто-то, возможно, и хотел бы жить отдельно от родителей, особенно если семья многодетная и в ней несколько келiн или күйеу баласы, но отсутствие свободной земли под индивидуальное жилищное строительство не позволяет. Более пяти с половиной тысяч семей ждут своей очереди на получение земли, понимая, что шансы у них минимальны.

Земли в сельском округе не особо много, да и та по большей части предназначена для посевов и пастбищ, поскольку растениеводство и животноводство – основной вид деятельности и источник дохода местных жителей.

– Люди здесь очень трудолюбивые, – утверждает аким сельского округа Манкент Абдигани Сайтмуратов. – Обрабатывается буквально каждый клочок земли. Судите сами, общая площадь земель сельского округа составляет 10 359 гектаров, из которых под пашней – 3 727. Еще 793 гектара – пастбища. Конечно, для такого количества жителей этого крайне мало. Животноводством у нас занимается, за редким исключением, каждая семья. На подворье обязательно есть корова, а то и не одна, несколько овец. А как жить в ауле без этого? Взрослые с утра до вечера работают, и дети, глядя на них, вырастают трудолюбивыми. Они традиционно первые помощники в домашнем хозяйстве.

Поголовье домашнего скота в Манкенте перевалило за 60 тыс.: 41 347 голов крупного рогатого скота, 8 134 – лошадей, 12 196 – мелкого рогатого скота. Чтобы понять масштаб домашнего животноводства, достаточно сказать, что в селе около 30 ферм, где содержится от ста до тысячи голов скота, а остальное поголовье – на подворьях.

Крупные молочно-товарные комплексы выведены за пределы населенного пункта, как и убойные цеха. Сайрамский район лидирует по экспорту мяса, и одним из крупнейших предприятий по его переработке в районе является ПК «Ет Агро Манкент», расположенное в селе Манкент. Сейчас здесь занимаются откормом скота, есть современный убойный цех, позволяющий перерабатывать и хранить 20 тонн мяса в сутки. С начала года фермерами сельского округа в разные регионы страны отправлено более 2 800 тонн мяса.

В округе также функционируют два крупных предприятия по переработке молока: ПК «Рассвет» и ТОО «Дауыт мастер».

– В сутки мы перерабатываем от 10 до 15 тонн молока, заключены договоры с шестью поставщиками молока, – знакомит с молочным цехом директор ПК «Рассвет» Назим Насипов. – 10 лет назад мы закупили турецкое оборудование, обу­чили в Турции своих технологов. Мы выпускаем сыры для пиццы и кавказскую брынзу. Спрос есть, доставляем по всей стране.

Стабильную работу и приличный доход в молочном цехе ПК «Рассвет» получили 25 человек. Скоро их число увеличится. Предприятие намерено расшириться. Уже и о покупке соседнего с молочным цехом земельного надела договорились. Это, пожалуй, был самый сложный вопрос. С при­обретением оборудования определились, как и с дополнительным ассортиментом, выпуск которого намерены освоить.

Переработкой молока занимаются в селе также полтора десятка граждан, открыв пункты сбора продукции на дому и поставляя кисломолочные продукты на рынки Шымкента. Выплата субсидий на молоко является хорошей мотивацией, чтобы развивать молочно-товарное направление животноводства, и этой возможностью успешно пользуются местные жители.

Абдигани Сайтмуратов уверен, что расширение географии реализации проекта «Ауыл аманаты» только подстегнет интерес сельчан к животноводству. Манкентский сельский округ включится в программу в следующем году. Желающих получить кредит для запуска своего дела под 2,5% годовых в селе достаточно. Списки уже составлены, а в приоритете – получатели АСП.

– Создание интегрированной базы данных позволяет нам видеть доход, движимое и недвижимое имущество каждого жителя, а значит, и материальное положение семьи, – делает расклад Абдигани Сайтмуратов. – Теперь стало намного проще. Люди тоже понимают, что скрыть доходы не удастся, и, наоборот, стремятся открыто и честно работать, а наша задача – создать им для этого условия.

Абдигани Умрзакович возглавил Манкентский сельский округ три года назад. Его избрание пришлось по душе сельским жителям, знающим его как крепкого хозяйственника и хорошего организатора по прежнему месту работы. И он старается максимально оперативно откликаться на нужды людей, решая проблемные вопросы.

К примеру, крупные молочно-товарные фермы сами занимаются заготовкой кормов, а вот мелкие частники нуждаются в угодьях для выпаса скота. И обеспечить их пастбищами – задача местного акимата. Общими усилиями с районной земельной инспекцией удалось вернуть в государственную собственность и передать в общее пользование населению 563 га выпасов.

Параллельно акимат решает вопросы благоустройства, обеспечения инфраструктурой, строительства социальных объектов. В прошлом году Манкент побил все рекорды по строительству школ. В селе сдали в эксплуатацию четыре (!) общие средние школы. Каждая из них рассчитана на 1 200 мест. Возведение их обошлось частному инвестору в 6 млрд тенге.

Теперь в сельском округе 14 школ, и вопрос обеспечения учеников посадочными местами полностью решен. А ведь еще совсем недавно готовились переводить ряд учебных заведений на трехсменный режим работы.

В 2022-м за счет бюджета начато строительство еще одной большой школы взамен аварийной. Сдать ее в эксплуатацию планируют в следующем году, и тогда школьная тема здесь будет окончательно закрыта.

А вот поликлиника со стацио­наром Манкенту очень нужна, ведь существующая небольшая амбулатория и четыре ФАПа, два из которых расположены в арендованных зданиях, давно уже не могут обеспечить потребности местных жителей в качественной медицинской помощи.

Остроту проблемы снял пост­роенный и сданный в декабре прошлого года в эксплуатацию частный медцентр, где услуги могут бесплатно получать до 15 тыс. местных жителей через ФОМС. В поликлинике есть отделения терапии, хирургии, реанимации, реабилитации, клинической и лучевой диагностики и другие. Новейшее оборудование позволяет проводить высокоточное обследование и даже сложные операции лапораскопическим путем, в том числе урологические, абдоминальные, торакальные. Инвестор потратил почти 1 млрд тенге, избавив местных жителей от необходимости всякий раз ехать за специализированной медпомощью в Шымкент, а то и в Алматы.

Чтобы жизнь сельчан не уступала по комфорту городскому населению, решаются вопросы обеспечения коммунальными услугами. В Манкенте нет проб­лем с природным газом, люди пользуются качественной питьевой водой, а теперь на повестке дня – устойчивое энергоснабжение и асфальтирование дорог. В селе активно меняют самодельные электрические опоры на новые, устанавливают новые трансформаторы, гарантируя бесперебойный свет в домах.

– По этой дороге можно выехать в села Бирлик, Аксукент и Жибек жолы, – Сарбар Алиев тормозит у обочины. – Качество прежнего асфальта ни в какое сравнение не идет с новым покрытием. Все люди радуются: теперь получаешь удовольствие от езды, а раньше приходилось три раза в год менять ходовку у машины.

Протяженность трассы, соединяющей три села с населением 80 тыс., составляет 13 км. Общая стоимость проекта – 1,55 млрд тенге. На эти деньги подрядная компания капитально отремонтирует дорогу, расширив ее на 8 метров.

Привести в порядок все дороги населенного пункта обещают в ближайшие три года. Конечно, улицы Манкента уже не «отвратительно разбитые», какими их увидел в свое время Александр Гейнс, но порядка 70% требуют асфальтового покрытия. В основном это короткие переулки, протяженность которых от 0,5 до 1,5 км. И люди, живущие тут, тоже желают идти на концерт в местном ДК в красивых модельных туфельках.

Кстати, в селе сумели сохранить прекрасный Дом культуры, предлагающий много мероприятий для досуга и возможностей раскрыть таланты. Для любителей спорта действуют частные спортсекции и клубы. В начале сентября открылся еще один спортивный клуб, уровень сервиса и условия в котором, пожалуй, не в каждом районном центре и даже городе встретишь.

– Пока проводятся занятия по боксу, футболу, плаванию, художественной гимнастике и борьбе, – управляющая спорткомплекса Назирке Султан охотно показывает тренировочные залы и бассейн. – В наших планах значится более 20 направлений. Группы сейчас комплектуются. Хотим с нового года принять участие в программе «ДамуБала.kz». Подчеркну: у нас только два тренера – по плаванию и художественной гимнастике – из Шымкента, остальные – манкентские. Мы изначально ставку сделали на привлечение местных специалистов.

Ежедневно в клубе смогут заниматься от 1 200 до 1 500 человек – дети и взрослые.

– В Манкенте сейчас всплеск предпринимательской активнос­ти, – резюмирует Улмаз Сапаев. – Здесь проще открыть бизнес, и строительство столь крупного спортклуба – тому подтверждение. А ведь совсем недавно многие наши люди открывали торговые точки, развивали сферу услуг в основном в районном центре, поскольку там больше клиентов. Сейчас акцент смещается на родное село. По обе стороны алматинской трассы, а она тоже проходит через Манкент, вдоль набережной строят и открывают кафе, летние площадки, разного рода мастерские и точки бытового обслуживания. Люди хотят работать, ищут применение своим рукам, чтобы обеспечить семью. И это у них хорошо получается.