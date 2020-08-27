​Село в центре внимания

Нынешний год добавил немало потрясений и аграрной отрасли. Однако своевременные и адекватные меры, принятые государством, позволили сектору значительно смягчить негативное влияние карантинных ограничений.

Не без некоторых сложностей, но быстро и эффективно была проведена посевная: оперативно решены вопросы беспрепятственного пересечения блокпостов, распределения финансирования, удешевленного дизтоплива, удобрений и пестицидов. Ученые-аграрии провели сотни онлайн-консультаций фермеров по вопросам применения элитных семян, составления агрохимических картограмм, внесения удобрений.

Чтобы использовать сельское хозяйство как основной ресурс в полной мере, о чем сказал Президент в стратегическом документе, сегодня делается немало.

В частности, по словам первого заместителя министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова, в 2020 году на пополнение оборотных средств в период весенне-полевых и уборочных работ фермерам было выделено 70 млрд тенге. Такая помощь оказывается ежегодно, но в нынешнем году ее сумма была увеличена на 10 млрд, а ставка финансирования снижена до 5%.

– Фактически, если учитывать реальную инфляцию, это беспроцентная помощь фермерам. Кроме того, в особом приоритете были мелкие фермерские хозяйства.

Программа «Кең дала» помог­ла пополнить фонд оборотных средств 2,4 тысячи СХТП. Выделенные деньги помогли фермерам посеять зерновые на 3,3 миллиона гектаров, – пояснил первый вице-министр.

Наряду с этим в рамках антикризисных мер по программе «Экономика простых вещей» на финансирование посевной и уборочной выделено дополнительно 100 млрд тенге. Эти деньги по поручению Президента стали предоставляться под льготные 6% с целью поддержки выращивания любых культур, не обязательно зерновых.

В помощь аграриям, чье финансовое положение не позволяло гарантировать возврат заемных средств, весной был предложен механизм форвардного закупа. То есть им дали деньги на посевную под часть будущего урожая. Это тоже беспрецедентный шаг для поддержки земледельцев в сложный период.

Как отметил Айдарбек Сапаров, начата работа по системному решению застарелых проблем в АПК, оптимизирована деятельность холдинга «КазАгро». Из семи дочерних компаний оставлено лишь три. «АКК» будет заниматься кредитованием субъектов АПК, фондированием кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, банков второго уровня и лизинговых компаний. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – микрокредитованием малого бизнеса, гарантированием займов, участием в системе страхования в АПК. АО «КазАгроФинанс» займется лизингом сельхозтехники и оборудования.

Решению еще одной задачи, поставленной Главой государства по обеспечению роста объема сельхозпродукции, способствуют и изменения в области поддержки животноводческой отрасли. Несмотря на карантинные меры, в Казахстане, по словам Айдарбека Сапарова, сохраняется устойчивый рост поголовья в среднем на уровне 4%.

– При этом мы стремимся к увеличению доли племенного скота. Для дополнительной поддержки животноводов оптимизированы залоговая политика при кредитовании закупа скота, а также сроки рассмотрения заявок на кредитование фермерских хозяйств и откормочных площадок, – говорит первый вице-министр. – Теперь фермеры могут приобретать скотину по коэффициенту ликвидности 1:1. При этом после получения субсидий обеспеченность твердым залогом составит 15%, а остальные 85% обеспечат приобретаемые животные. Это то, о чем Минсельхоз РК давно просили сами животноводы.

Правительством одобрены новые подходы к субсидированию в животноводстве: неэффективные субсидии отменяются, а особый акцент ставится на поддержку промышленного и технологичного производства.

В соответствии с этим в июле изменены и дополнены правила субсидирования. В частности, увеличены нормативы в овцеводстве: за ведение селекционной и племенной работы с племенным маточным поголовьем с 2,5 до 4 тыс. тенге, с товарным – с 1,5 до 2,5 тыс. тенге. Увеличен ряд нормативов за приобретение отечественного и импортированного КРС мясного и молочного направления. Также на 10 тенге увеличен норматив субсидий по всем уровням производства молока.

Субсидирование затрат на корма будет распространяться не только на маточное поголовье КРС молочного и молочно-мясного направлений, но и на маточное поголовье КРС мясного и мясомолочного направлений, овец, лошадей и верблюдов.

На сегодня министерством прорабатываются потенциальные проекты по строительству МТФ. На 2020 год предложены проекты создания 32 промышленных и модернизации 43 семейных ферм. По итогам первого полугодия введены в эксплуатацию 6 МТФ (3 промышленных и 3 семейных) с общим поголовьем 3 810 голов КРС, в ближайшее время будут запущены 5, а к концу года – еще 11 ферм. Министерством и «Каз­Агро» введен механизм гарантирования до 85% суммы кредита БВУ в случае нехватки залогов. Эта же возможность распространяется на приоб­ретение фермами скота, техники и оборудования.

– Работа по масштабированию проекта цифровых ферм продолжается. Сегодня количество «умных» хозяйств достигло 49. Вопросы внед­рения электронной торговой площадки для сбыта продукции АПК сегодня отрабатываются совместно с АО «Казпочта», поскольку нельзя игнорировать логистические возможности почтового оператора и наличие его разветвленной сети, – считает первый вице-министр.

Кроме того, в феврале Минсельхоз предложил ІТ-сообществу по­участвовать в пилотном проекте по маркировке агропродукции. ТОО «QR-Trace» заинтересовалось предложением и за свой счет взялось осуществить данную инициативу во взаимодействии с АО «Казахтелеком». Работы продолжаются в соответствии с установленными сроками.

В целом по итогам первого полугодия наблюдается положительная динамика развития отрасли. Объем валовой продукции увеличился на 2,4% и составил поч­ти 1,3 трлн тенге. Данный рост обеспечен увеличением объемов производства в животноводстве на 2,5%. Производство продуктов питания выросло на 4,2% – до 904 млрд тенге.