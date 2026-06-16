Сельские территории: в режиме масштабных перемен

Интервью
Беседовал Игорь Прохоров

О том, как формируются точки притяжения в виде опорных сел, почему население концентрируется вокруг агломераций и какие результаты приносит проект «Ауыл – Ел бесігі», рассказывает заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК Кайсар НИГМЕТОВ.

фото из архива Кайсара Нигметова

Кайсар Каиркенович, какое количество населения проживает сейчас на сельских территориях?

– Сейчас численность сельского населения стабилизировалась на уровне 7,5 миллиона человек. При этом в региональном разрезе наблюдается неравномерная плотность расселения. Больше половины всех сельчан проживают на юге страны: в Туркестанской области – около 1,6 миллиона человек, в Алматинской – 1,3 миллиона, в Жамбылской – почти 687 тысяч, в области Жетысу – 377 тысяч человек.

26,1 процента сельчан проживают в пределах городских агломераций. 81 процент – в населенных пунктах с численностью свыше тысячи человек. В то же время число жителей в отдаленных от городов селах сокращается.

Каковы различия между регио­нами по уровню обеспеченности сел объектами и услугами в рамках Системы региональных стандартов?

– За 2024 год средний уровень обеспеченности в сельской местности составил 63,7 процента при среднереспубликанском значении около 64,1.

В разрезе областей показатели обеспеченности сельских населенных пунк­тов различаются. Наиболее низкие значения зафиксированы в области Абай – 56,1 процента, Улытау – 57,6, Актюбинской области – 61,4, Восточно-Казахстанской – 61, Западно-Казахстанской – 62, Костанайской – 62,5 и Акмолинской – 63,1 процента.

В то же время более высокий уровень отмечается в Мангистауской (70,8 процента), Павлодарской (68,9), Жамбылской (67,9) и Кызылординской (67) областях.

Эти показатели говорят о том, что работа по снижению разрывов между регионами в базовых государственных, коммунальных, социальных, цифровых услугах должна продолжаться и далее.

Как удается решать инфраструктурные проблемы?

– С 2019 года ситуация с базовой инфраструктурой в селах заметно улучшилась, особенно в вопросе доступа к питьевой воде. Если тогда обеспеченность составляла 86,4 процента, то сегодня этот показатель практически достиг ста.

Другим наглядным примером служит национальный проект «Келешек мектептері», в рамках которого построено 83 школы в сельской местности.

Общая площадь жилищного фонда выросла со 132,9 миллиона квадратных метров в 2019-м до 149,3 миллиона квадратных метров в 2025-м году. Это означает, что в сельской местности активно вводится новое жилье, повышается комфортность проживания, люди связывают свою жизнь с селом.

Обеспеченность жильем на одного проживающего выросла с 18,9 квадратных метров в 2019-м до 21,3 квадратных метров в 2025 году.

С 2019 года реализуется масштабная программа по развитию сельской инфраструктуры «Ауыл – Ел бесігі». Чего удалось достичь за это время?

– Инициатива «Ауыл – Ел бесігі» направлена на повышение качества жизни сельского населения за счет модернизации и строительства инфраструктуры. Основной акцент сделан на развитии социальной и инженерной инфраструктуры, расширении доступа к социальным услугам и создании комфортных условий проживания в сельской местности.

С 2019 года было реализовано более 7,6 тысячи проектов в 2,5 тысячах опорных и спутниковых сел. Отремонтировано 900 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 2,4 тысячи социальных объектов и более 4,3 тысячи километров внутрипоселковых дорог.

Учитывается ли при этом потенциал каждого села? Например, насколько целесообразно инвестировать в инфраструктуру, если демографические прогнозы показывают, что у конкретного населенного пункта нет будущего?

– Имеется отдельная методология, которая содержит критерии для определения потенциала сельских населенных пунктов. Они учитывают экономические и демографические показатели, состоя­ние инфраструктуры, расположение. Основная их цель – определение опорных сельских населенных пунктов.

Опорное село можно представить как ядро, которое вместе с близлежащими (спутниковыми) селами в пределах 15–25 километров образуют кластеры. На сегодня из 6 096 сел 3 549 являются: опорными – 1 117 и спутниковыми – 2 432, в них проживают более 90 процентов сельского населения.

Соответственно основные инвестиции в инфраструктуру направляются в эти села для того, чтобы не распылять ресурсы, а сконцентрироваться на развитии современной сельской инфраструктуры. Остальные живут за счет средств местных бюджетов.

То есть жители спутниковых сел имеют всю базовую инфраструктуру, а доступ к государственным и социальным услугам получают в опорных?

– Да. Базовая инфраструктура – водоснабжение, электроснабжение, Интернет – доступны в родном селе, а если, предположим, жителям нужны определенные банковские, почтовые, нотариальные и иные услуги, они отправляются в села опорные.

Поэтому необходимы качественные дороги, связывающие опорные села со «спутниками», и их в приоритетном порядке ремонтируют.

Продолжается укрупнение сел, а что будет с малочисленными?

– С 2020 года 245 сел утратили статус населенного пункта и были присоединены к более крупным селам. Всего же приблизительно 550 сел относятся к категории малочисленных (с числом жителей менее 50 человек). В них проживают порядка 15 тысяч граждан – около 0,2 процента сельского населения страны.

Низкий потенциал социально-экономического развития обуславливает нецелесообразность строительства в них дорогостоящей инфраструктуры. При этом базовые услуги по водо-, энергоснабжению обеспечиваются в полном объеме, остальные виды государственных, социальных и коммерческих услуг доступны в ближайшем опорном селе (районном центре или городе).

– В сельской местности сохраняется проблема кадрового дефицита...

– Чтобы закрепить специалистов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, реализуется проект «С дипломом – в село». За 2020–2024 годы условиями проекта в части получения подъемных пособий воспользовались 46 тысяч специалистов, из них 20,7 тысячи получили бюджетный кредит на приобретение жилья.

Помимо этого, в ряде регионов применяют собственные меры поддержки молодых, квалифицированных кадров в части выплаты подъемных пособий, грантов на обучение с последующей отработкой в регионе, что также оказывает позитивное влияние на качество жизни.

Каким вам видится дальнейшее развитие сельских территорий?

– Цель политики развития сельских территорий – повышение качества жизни сельского населения и раскрытие экономического потенциала сел с учетом их географических особенностей и конкурентных преимуществ.

Достичь ее предполагается за счет сокращения разрыва в доступе к базовой инфраструктуре, а также раскрытия экономического потенциала сельских территорий через развитие агробизнеса, предпринимательства и использование агломерационных эффектов.

Какими будут казахстанские села в перспективе? Это привлекательные для жизни территории с четко сформулированным образом будущего (специа­лизацией), что включает самодостаточную экономику, подкрепленную собственной доходной базой, развитую социальную среду на уровне, приближенном к городскому.

В заключение скажу, что развитие ­казахстанского аула сегодня переходит от количественных показателей к качест­венным стандартам. Использование кластерного подхода – разделение сел на опорные и спутниковые – позволяет государству концентрировать ресурсы там, где они принесут максимальную пользу большинству жителей.

Стабилизация численности сельского населения и активный рост жилищного фонда подтверждают, что выбранная стратегия точек притяжения работает. Однако разрыв в обеспеченности между регионами диктует необходимость работы по выравниванию стандартов жизни, чтобы современная инфраструктура стала реальностью для каждого сельского жителя, независимо от удаленности его аула.

#регионы #развитие #села #территории

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