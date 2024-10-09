Сельских новоселов становится больше в Жамбылской области

Недвижимость
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Еще 240 жителей региона стали счастливыми обладателями собственного жилья.

 

фото Агадила Рысмахана

На сей раз ключи от квартир вручили очередникам в селе Сарыкемер Байзакского района, где ввели в эксплуатацию сразу четыре многоэтажных жилых дома. Поздравив новоселов, аким области Ербол Карашукеев отметил, что ежегодно темпы жилищного строительства в регионе растут благодаря государственным программам, реализуемым по всей стране. И впереди еще много работы в этом направлении.

Стоит отметить, что в Жамбылской области в этом году планируется ввести в эксплуа­тацию 750 тысяч кв. м жилья. В 2023 году возвели 19 многоэтажных домов на 1 100 квартир, в этом году планируется­ построить 51 дом на 2 569 квартир. Для социально уязвимых семей будет приобретено 1 575 квартир.

– Нашему счастью нет предела. Мы стояли в очереди на получение жилья девять лет. И сегодня наша семья переедет в новую трехкомнатную квартиру. Большое спасибо государству за такую возможность, – сказала мать восьмерых детей Нагима Едилханова.

В четырех жилых домах, которые построены в микрорайоне «Аль-Фараби», по 80 однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Ключи от них вручены многодетным и неполным семьям, а также детям, оставшимся без попечения родителей, и работникам бюджетной сферы.

На сегодня в Байзакском районе в очереди на жилье стоят более трех тысяч граждан. В прошлом году здесь построили четыре жилых дома, в этом планируется приобрести 120 квартир. В рамках регионального проекта «Асарлатып үй салу» для отдельных семей, нуждаю­щихся в собственном жилье, при помощи предпринимателей и односельчан ведется строительство 15 частных жилых домов.

#Жамбылская область #села #новоселье

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