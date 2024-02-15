Сельским акиматам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами

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Как отмечается в заключении к документу, целью закона является совершенствование действующего законодательства в сфере управления и использования пастбищ.

В частности, предлагается ужесточить критерий фактов неиспользования пастбищ путем увеличения количества сельскохозяйственных животных, необходимых для выпаса, с 20% до 50 % от нормы нагрузки, установить запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельхозугодий, обязать лесные учреждения ежегодно предоставлять в акиматы районов сведения о пастбищных угодьях государственного лесного фонда.

Также предлагается ввести отдельное понятие «общественные пастбища», изменить содержание и сроки действия Плана по управлению пастбищ и их использованию, предусмотреть нормы по государственной поддержке пастбищепользователей путем субсидирования затрат на обводнение отгонных пастбищ и на проведение коренного и поверхностного улучшения пастбищ, уточнить компетенцию государственных органов, в том числе наделить министерство сельского хозяйства полномочием по разработке и утверждению типовых планов.

В закон «О пастбищах» введено новое понятие «общественное пастбище». При этом к общественным пастбищам относятся пастбища местного населения и земли, взятые для этих целей в специальный резерв. Использование общественных пастбищ для других целей или их изъятие запрещено законом.

В целях увеличения объема «общественных пастбищ» предлагается норма о передаче пастбищ, расположенных за пределами сельского поселения, в компетенцию сельских акимов. Сейчас они находятся в компетенции районного исполнительного органа. Основная цель этой нормы - расширение компетенций сельских акимов в отношении обеспечения пастбищами для выпаса скота и обеспечение комплексности плана по использованию пастбищ.