Новая амбулатория рассчитана на 45 посещений в смену и оснащена всем необходимым современным оборудованием

Фото: пресс-служба правительства РК

В селе Маржанбулак Актюбинской области завершено строительство новой врачебной амбулатории. Социальный объект возведен в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию сельской инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В здании предусмотрены кабинеты для приема пациентов, процедурные и смотровые комнаты, что позволит оказывать жителям качественную первичную медико-санитарную помощь.

На строительство объекта из Специального государственного фонда было выделено порядка 190 млн тенге. Работа велась в рамках инициированного Президентом национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Всего в Актюбинской области за счет средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. На сегодня 4 объекта введены в эксплуатацию, строительство семи продолжается.