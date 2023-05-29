Семена, удобрения, техника

Как сообщил в ходе брифинга на площадке СЦК министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, нынче, по сравнению с прошлогодней посевной, механизаторы получили солярки на 19 тыс. тонн больше.

По оперативным данным, поступающим из областей, на местах уже засеяно 13 млн га, или 62% от плана, из них зерновые культуры размещены на 9,5 млн га (61% от плана), масличные – на 1,9 млн га (58%). Огородные культуры засеяны на 248 тыс. га (90%), картофель – на 163 тыс. га (83% от плана).

По информации спикера, в этом году общая посевная площадь составит 23,4 млн га, что на 68,6 тыс. га больше уровня 2022-го. В том числе предусматривается расширение клина яровых до 20,9 млн га, зерновых и зернобобовых – на 117 тыс. га, кормовых культур – на 36,5 тыс. га и сахарной свеклы – на 6,7 тыс. га.

По мнению главы Минсельхоза, планируемые площади под зерно, овощи, бахчевую продукцию «поз­волят в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка. Крестьяне обеспечены всеми необходимыми ресурсами». Для координации вопросов финансирования, обеспечения аграриев семенами, удобрениями, техникой создан рес­публиканский оперативный штаб.

По словам министра, на 2023 год в местных бюджетах областей на субсидирование семеноводства предусмотрено 11,4 млрд тенге. В посевных работах задействовано свыше 149 тыс. тракторов, более 4,9 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, выполняющих одновременно несколько технологических операций, а также 76 тыс. сеялок.

– Земледельцы обеспечены удешевленным дизельным топ­ливом. По согласованию с Министерством энергетики на февраль – июнь им выделено порядка 419 тысяч тонн дизтоплива, что на 19 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, – сказал глава отраслевого министерства.

Кроме того, утвержден график закрепления областей за НПЗ и установлена утвержденная НПЗ цена 222 тыс. тенге за тонну, или 184 тенге за литр. Несмотря на увеличение предельно допустимых цен на дизельное топливо, цены для производителей сельскохозяйственной продукции не изменились и на сегодня по республике составляют 204 тенге за литр, что на 30–31% дешевле рыночной.

Обеспечивая посевную, в аграрном министерстве думают уже об уборке урожая, формируя потребность в удешевленном дизельном топливе и на эти цели.