Фото пресс-службы ДП области Абай

Из-за поступка пьяного мужчины движение у подвесного моста было парализовано, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- На место прибыли полицейские, спасатели, врачи скорой помощи и представители местных исполнительных органов. Для предотвращения возможной трагедии к переговорам был привлечен психолог. В результате проведенной работы мужчина добровольно спустился вниз, - рассказали в пресс-службе ДП области Абай.

Сотрудники полиции задержали неудачливого эквилибриста и доставили его в медвытрезвитель. Но этим дело не закончилось, за нарушение общественного порядка его привлекли к административной ответственности. В ближайшее время материалы направят в суд. Ему грозит административный арест либо штраф.