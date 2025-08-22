Семейчанин держал в напряжении несколько часов все экстренные службы города

Происшествия
99
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

40-летний мужчина был нетрезв и категорически отказывался слезать

Фото пресс-службы ДП области Абай

Из-за поступка пьяного мужчины движение у подвесного моста было парализовано, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz 

- На место прибыли полицейские, спасатели, врачи скорой помощи и представители местных исполнительных органов. Для предотвращения возможной трагедии к переговорам был привлечен психолог. В результате проведенной работы мужчина добровольно спустился вниз, - рассказали в пресс-службе ДП области Абай.

Сотрудники полиции задержали неудачливого эквилибриста и доставили его в медвытрезвитель. Но этим дело не закончилось, за нарушение общественного порядка его привлекли к административной ответственности. В ближайшее время материалы направят в суд. Ему грозит административный арест либо штраф.

#полиция #Семей

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Навели порядок
Чтить традиции и знать язык
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
Заложник статуса
От идеи – к интересу
А что выбираете вы?
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
Не только учить, но и воспитывать
Создавая запас прочности
Нацпроект ускорит модернизацию
Металлы редкие – перспективы большие
Цифровые помощники учителей
Внедрение инновационных технологий неизбежно
Культурный контекст в эпоху ИИ
К вершинам Алтайских гор
О чем расскажут старинные карты
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Путь к вершине
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Системный подход, направленный на результат
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области
Житель Актобе получил 8 лет лишения свободы за смертельное …
Более 650 человек стали жертвами наводнений в Пакистане
Виновного в гибели троих детей водителя арестовали в Абайск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]