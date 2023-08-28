Семейные суды Казахстана готовы к работе в новых условиях

Общество
330
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Поправки в закон вводятся в действие с 1 сентября.

Коллаж: Kazpravda.kz

Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров провел совещание по вопросам развития семейных судов. В обсуждении участвовали первый заместитель руководителя Нурсултан Байтилесов, руководители структурных подразделений и департаментов СА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

Как известно, с 1 сентября вводятся поправки в закон, значительно расширяющие подсудность специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних (ювенальные суды). В их юрисдикцию передан ряд категорий гражданских дел, касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних детей. В их числе дела по расторжению брака и разделу имущества между супругами с общими несовершеннолетними детьми, определению порядка общения близких родственников с ребенком, проживающих отдельно от них, отобранию ребенка, незаконно находящегося у иных лиц и др.

В связи с этим в рамках улучшения обеспеченности материальной базы всех ювенальных судов Судебной администрацией реализован комплекс мер для беспрепятственного и качественного отправления правосудия.

Департаменты Судебной администрации доложили о готовности к работе в новых условиях семейных судов с 1 сентября. Их почтовые и электронные адреса указаны по соответствующим ссылкам на сайтах областных судов.

Руководителям департаментов СА поручено ежедневно контролировать вопросы, связанные с организационным, материально-техническим обеспечением судов, и созданием максимально комфортных условий для всех участников судебных процессов, добавили в Верховном суде.
 

#суд #работа #условия #семья #новые #готовность

Популярное

Все
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Парадоксы автомобильного рынка
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Атакуют боевые хомячки
Повышение зарплат - новости с августовской конференции
"Клад" со 115 млн тенге выкопали из навоза в Алматы
Почему школы не готовы к новому учебному сезону?
По маршруту недовольства
Усилить позитивный импульс
Работа над ошибками
Жители села Кызылту уже пятый год не могут получить обещанный доступ к газу
Сжёг лес - ограничение свободы на четыре года
Досрочно завершилась выставка-ярмарка из Таджикистана в Астане
Исцеляющая сила искусства
Казахстан завоевал 2 медали на чемпионате мира по пулевой стрельбе
ДТП с тремя погибшими произошло в Карагандинской области
«Не можешь делать – не берись!»
55 видов услуг будут бесплатно оказывать алматинцам сервисные центры полиции
Количество грантов на подготовку в резидентуре увеличено на 70% в Казахстане
Технологии в помощь
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
«Ордабасы» упрочил лидерство
Сразу 11 человек утонули в реке в Туркестанской области – предварительная информация ДЧС
Оазис на дне Арала
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Последняя смена. Хронология событий на шахте "Казахстанская"
В бассейн за здоровьем
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Как выучить язык и обрести друзей
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Компания "КТЖ-Грузовые перевозки" скрыла сход локомотива в ЗКО
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Антикор ищет волонтеров
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

Жители села Кызылту уже пятый год не могут получить обещанн…
Сжёг лес - ограничение свободы на четыре года
Усилить позитивный импульс
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]