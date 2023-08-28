Семейные суды Казахстана готовы к работе в новых условиях

Поправки в закон вводятся в действие с 1 сентября.

Коллаж: Kazpravda.kz

Руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров провел совещание по вопросам развития семейных судов. В обсуждении участвовали первый заместитель руководителя Нурсултан Байтилесов, руководители структурных подразделений и департаментов СА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

Как известно, с 1 сентября вводятся поправки в закон, значительно расширяющие подсудность специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних (ювенальные суды). В их юрисдикцию передан ряд категорий гражданских дел, касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних детей. В их числе дела по расторжению брака и разделу имущества между супругами с общими несовершеннолетними детьми, определению порядка общения близких родственников с ребенком, проживающих отдельно от них, отобранию ребенка, незаконно находящегося у иных лиц и др.

В связи с этим в рамках улучшения обеспеченности материальной базы всех ювенальных судов Судебной администрацией реализован комплекс мер для беспрепятственного и качественного отправления правосудия.

Департаменты Судебной администрации доложили о готовности к работе в новых условиях семейных судов с 1 сентября. Их почтовые и электронные адреса указаны по соответствующим ссылкам на сайтах областных судов.

Руководителям департаментов СА поручено ежедневно контролировать вопросы, связанные с организационным, материально-техническим обеспечением судов, и созданием максимально комфортных условий для всех участников судебных процессов, добавили в Верховном суде.

