Семинар по правам человека прошел в Академии правоохранительных органов

Комиссия по правам человека при президенте РК и программа по верховенству права HELP (Humanrights Educationfor Legal Professionals) Совета Европы совместно с генеральной прокуратурой РК провели в Академии правоохранительных органов семинар по правам человека, сообщает Kazpravda.kz .

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Во вступительном слове член комиссии по правам человека при президенте РК, член национального курултая при президенте РК Айнур Сабитова рассказала о том, что комиссия проводит активную работу по выстраиванию отношений с правозащитными НПО Казахстана и международными организациями, в том числе с Венецианской комиссией Совета Европы, программой HELP Совета Европы, включая организацию конференций и ряда обучающих семинаров для сотрудников правоохранительных и судебных органов.

Семинар был проведен для слушателей первоначальной профессиональной подготовки лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры и на службу в агентство РК по финансовому мониторингу.

Выступающие поделились информацией о деятельности европейских правозащитных организаций, обеспечении соблюдения прав человека в правоохранительной сфере, рассказали о проводимой Советом Европы работе по утверждению европейских стандартов соблюдения прав человека в силовых структурах стран-членов Совета Европы.