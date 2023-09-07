Семинар по правам человека прошел в Академии правоохранительных органов

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Комиссия по правам человека при президенте РК и программа по верховенству права HELP (Humanrights Educationfor Legal Professionals) Совета Европы совместно с генеральной прокуратурой РК провели в Академии правоохранительных органов семинар по правам человека, сообщает Kazpravda.kz.

Фото из источника

Во вступительном слове член комиссии по правам человека при президенте РК, член национального курултая при президенте РК Айнур Сабитова рассказала о том, что комиссия проводит активную работу по выстраиванию отношений с правозащитными НПО Казахстана и международными организациями, в том числе с Венецианской комиссией Совета Европы, программой HELP Совета Европы, включая организацию конференций и ряда обучающих семинаров для сотрудников правоохранительных и судебных органов.

Семинар был проведен для слушателей первоначальной профессиональной подготовки лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры и на службу в агентство РК по финансовому мониторингу.

Выступающие поделились информацией о деятельности европейских правозащитных организаций, обеспечении соблюдения прав человека в правоохранительной сфере, рассказали о проводимой Советом Европы работе по утверждению европейских стандартов соблюдения прав человека в силовых структурах стран-членов Совета Европы.

 

 

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