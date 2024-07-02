Семьям пострадавших в трагедии оказывается помощь Свежий выпуск 2 июля 2024 г. 3:30 73 Галина Вологодская В Восточном Казахстане создали оперативный штаб для оказания помощи семьям, потерявшим детей во время селя в Кыргызстане. фото пресс-службы акимата ВКО В Кыргызстане 28 июня в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. Стихия привела к жертвам. Среди погибших – маленькие восточноказахстанцы – двое мальчиков и две девочки, которые в день трагедии гостили у родственников вместе со своими мамами. Как сообщили в пресс-службе акима области, 1 июля тела детей доставили спецбортом в Усть-Каменогорск. Глава региона Ермек Кошербаев встретился с родными, выразил глубокое соболезнование. Местные исполнительные органы целиком взяли на себя организацию и проведение похорон. Кроме того, поддержку семьям, которых коснулась трагедия, решили оказать предприятия региона. #дети #ВКО #Кыргызстан #помощь #сель #штаб