Семьям пострадавших в трагедии оказывается помощь

В Кыргызстане 28 июня в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. Стихия привела к жерт­вам. Среди погибших – маленькие восточноказах­станцы – двое мальчиков и две девочки, которые в день трагедии гостили у родственников вместе со свои­ми мамами.

Как сообщили в пресс-службе акима области, 1 июля тела детей доставили спецбортом в Усть-Каменогорск. Глава региона Ермек Кошербаев встретился с родными, выразил глубокое соболезнование. Местные исполнительные органы целиком взяли на себя организацию и проведение похорон. Кроме того, поддерж­ку семьям, которых коснулась трагедия, решили оказать предприятия региона.