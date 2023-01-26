Сенат одобрил меры по предотвращению дефицита на рынке медизделий в рамках ЕАЭС

Международное сотрудничество, Сенат, Здравоохранение
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметила министр здравоохранения Ажар Гиният, регулирование обращения медицинских изделий в рамках общего рынка Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и Соглашением о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года, которое вступило в силу с 12 февраля 2016 года.

На сегодняшний день Советом Евразийской экономической комиссии одобрено 4 протокола о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Вместе с тем 2 остальных протокола находятся на этапах внутригосударственного согласования и подписания.

«Рассматриваемый проект ратификации протокола №1 позволит медицинским изделиям, имеющим бессрочные регистрационные удостоверения, выданные по национальной процедуре, осуществлять свободное обращение на территории РК, без необходимости повторной регистрации в рамках ЕАЭС», – сказала министр, отметив, что по национальному законодательству зарегистрировано около 10 тысяч медицинских изделий, по которым отсутствует необходимость повторной регистрации в рамках ЕАЭС.

Рассматриваемый проект ратификации протокола № 2 позволит продлить национальную регистрацию до 31 декабря 2022 года и регистрировать новые медицинские изделия по национальному законодательству.

«Необходимо отметить, что мера по продлению срока национальной регистрации медицинских изделий до конца 2022 года не являлась достаточной для полной готовности производителей медизделий государств-членов ЕАЭС. В связи с чем совместно с бизнес-сообществом, в том числе отечественными производителями медицинских изделий, инициирован протокол №4, который позволяет продлить национальную регистрацию до 31 декабря 2025 года», – пояснила Гиният.

#Сенат #здравоохранение #ЕАЭС #закон

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