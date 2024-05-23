Сенат продлил на 60 дней отсрочку выплат по кредитам для солдат-срочников

Сенат вернул в Мажилис проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства» со своими изменениями и дополнениями, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Сергей Карплюк, в целом проект закона предусматривает минимизацию рисков при кредитовании и защиту прав заемщиков во исполнение поручения главы государства по недопущению чрезмерной закредитованности населения.

«Предлагается продление на 60 дней предусмотренной законом отсрочки по погашению займа на период прохождения срочной воинской службы. Это позволит вновь уволенному в запас военнослужащему предоставить соответствующее время для его трудоустройства и восстановления платежеспособности. Кроме того, в связи с данной поправкой предлагается не распространять на «срочников» отдельные требования по заключению дополнительных соглашений по ипотечным договорам, договорам залога движимого и недвижимого имущества», - отметил сенатор на пленарном заседании палаты.

Также предлагается исключение финансирования деятельности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка из состава расходов республиканского бюджета с переходом на финансирование из бюджета Национального банка, с параллельным переходом Агентства на систему закупок и бухгалтерского учета по правилам Нацбанка.

Также поправками Сената исключается внедрение нового понятия «электронный банковский заем», в связи с тем, что оно уже есть в законодательстве.

«Предлагается предусмотренный законом запрет на предоставление электронного банковского займа без биометрической идентификации распространять только на физических лиц в связи с тем, что проведение биометрической идентификации юридических лиц невозможно», - пояснил Карплюк.

Устанавливаются дополнительные требования при избрании банковского и микрофинансового омбудсмана, в связи с включением сотрудников Нацбанка в Совет представителей.

Кроме того, уточняются нормы, регламентирующие деятельность кредитных бюро с государственным участием, а также предусматриваются дополнительные сведения, которые коллекторы будут предоставлять в кредитное бюро.