Сенат согласился с освобождением двух судей Верховного суда

Сенат согласился с отставкой судей Верховного суда Жукенова Абдрашита и Текебасовой Зауре, в связи с их выходом на пенсию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил председатель Высшего судебного совета Денис Шипп, постановление об освобождении судей вносится в связи с их уходом в отставку.