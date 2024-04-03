Сенат согласился с освобождением двух судей Верховного суда
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Сенат согласился с отставкой судей Верховного суда Жукенова Абдрашита и Текебасовой Зауре, в связи с их выходом на пенсию
Как отметил председатель Высшего судебного совета Денис Шипп, постановление об освобождении судей вносится в связи с их уходом в отставку.
«На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Жукенова Абдрашита Толегеновича и Текебасовой Зауре Балгазыевны от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Оба судьи достигли пенсионного возраста, имеют большой опыт судейской работы», - сказал Денис Шипп на пленарном заседании Сената.