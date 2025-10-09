Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар, сообщает Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, Соглашение предусматривает правовое регулирование трудоустройства граждан Казахстана в Государстве Катар. Для этого устанавливаются следующие процедуры: отбор, прием на работу казахстанских граждан и определение их прав при трудоустройстве.
Также в качестве приложения к соглашению утверждается типовой трудовой договор о найме работников из Республики Казахстан в Государстве Катар. Типовым трудовым договором предусматриваются обязанности работодателя по предоставлению жилья или выплате пособия на проживание, бесплатного транспорта до места работы и обратно, либо выплате транспортного пособия, медицинскому обслуживанию и обеспечению работников по трудоустройству, включая ежегодный отпуск, в соответствии с законодательством Государства Катар.
Работодатель Государства Катар не вправе вносить какие-либо изменения в типовой трудовой договор.
«В целях координации выполнения Соглашения будет создан Совместный комитет с представителями Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерства труда Государства Катар. Задачей закона является: регулирование трудоустройства граждан Республики Казахстан в Государстве Катар в соответствии с законами и процедурами, действующими в обеих странах», - говорится в заключении.