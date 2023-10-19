Сенатор Бекенов назвал недостаточными темпы озеленения Казахстана

Сенат
92
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Депутат считает необходимым пересмотреть подходы по выращиванию растений и деревьев, а также их последующему обслуживанию

Фото: Kazpravda.kz

Депутат Сената Нурлан Бекенов считает, что темпы озеленения территорий Казахстана недостаточны. В своем депутатском запросе на имя министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева сенатор озвучил проблемы, касающиеся озеленения окружающей среды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор отметил, что согласно поручения главы государства, до 2025 по всей стране необходимо высадить 2 млрд деревьев. Так, в 2021 году было высажено 138 млн деревьев, в 2022 году – 280 млн штук, а в этом году запланировано высадить 409 млн деревьев. Однако, депутат обеспокоен тем, что приживаемость саженцев составляет всего 70%, то есть каждое третье
дерево не приживется.

«Таким образом, из 409 миллионов саженцев, как минимум не приживутся 120 миллионов. А это однозначно, неэффективное
расходование бюджетных средств. Потери бюджета нужно минимизировать. Почему не ведется контроль и анализ приживаемости, не устанавливаются современные системы мониторинга, ухаживания и поливки растений? И где ответственность за неэффективное расходование бюджетных средств?» - задал ряд вопросов сенатор Бекенов.

Наряду с этим, он обеспокоен проблемами вырубки деревьев, умышленных поджогов, пожаров, а также незаконного захвата и
использования лесов, застройки домов и прочих сооружений.

В этой связи, депутат Бекенов предложил проинспектировать все здания и сооружения в лесах и курортных зонах.

«Считаю необходимым пересмотреть подходы по выращиванию растений и деревьев, а также их последующему обслуживанию. Закрепить за подрядными организациями, обеспечивающими высадку саженцев, обязательное дальнейшее обслуживание и мониторинг состояния деревьев, с предоставлением отчетов. Эти условия необходимо прописать в договоре на оказание услуг, с пометкой об ответственности за их неисполнение», - предложил сенатор.

#Сенат #депутатский запрос #озеленение #саженцы #Нурлан Бекенов

Популярное

Все
Гектары просят влаги
Работа по призванию
Всегда думать о других
Герои нашего времени
С огнем в неравном бою…
Де-факто: курс на «антибюро»
Как отметят День Республики в Алматы
Кадры для нового времени
Три тысячи замаскированных объявлений о найме наркосбытчиков удалено с OLX
Школа мужества
День духовного согласия
И имя им – пассионарий!
В Стране высоких трав
Достойная оценка
Цель и миссия выполнимы
В службе поможет техника
Шансы повысились
Спасибо за труд ваш нелегкий!
Цифровой двойник региона
Перестраховочная компания создается в ЕАЭС
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Без языка нет нации
Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы
Президент высказался о роли русского и казахского языков в Казахстане
Тайна старого колодца
Скачет как косуля, летает как птица
Победы в Турции и Японии
Из этого растения сшили первые джинсы
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Лидеры стран СНГ приняли ряд документов
Почему бережливость не в тренде
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Сокровище предков
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Кому верить? – депутат о разной информации по зарплатам от …
Треть сельчан по сей день пользуются колодцами – сенатор Са…
Перестраховочная компания создается в ЕАЭС
Парламент принял закон о выплатах детям из Нацфонда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]