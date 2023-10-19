Сенатор Бекенов назвал недостаточными темпы озеленения Казахстана

Депутат считает необходимым пересмотреть подходы по выращиванию растений и деревьев, а также их последующему обслуживанию

Фото: Kazpravda.kz

Депутат Сената Нурлан Бекенов считает, что темпы озеленения территорий Казахстана недостаточны. В своем депутатском запросе на имя министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева сенатор озвучил проблемы, касающиеся озеленения окружающей среды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор отметил, что согласно поручения главы государства, до 2025 по всей стране необходимо высадить 2 млрд деревьев. Так, в 2021 году было высажено 138 млн деревьев, в 2022 году – 280 млн штук, а в этом году запланировано высадить 409 млн деревьев. Однако, депутат обеспокоен тем, что приживаемость саженцев составляет всего 70%, то есть каждое третье

дерево не приживется.

«Таким образом, из 409 миллионов саженцев, как минимум не приживутся 120 миллионов. А это однозначно, неэффективное

расходование бюджетных средств. Потери бюджета нужно минимизировать. Почему не ведется контроль и анализ приживаемости, не устанавливаются современные системы мониторинга, ухаживания и поливки растений? И где ответственность за неэффективное расходование бюджетных средств?» - задал ряд вопросов сенатор Бекенов.

Наряду с этим, он обеспокоен проблемами вырубки деревьев, умышленных поджогов, пожаров, а также незаконного захвата и

использования лесов, застройки домов и прочих сооружений.

В этой связи, депутат Бекенов предложил проинспектировать все здания и сооружения в лесах и курортных зонах.

«Считаю необходимым пересмотреть подходы по выращиванию растений и деревьев, а также их последующему обслуживанию. Закрепить за подрядными организациями, обеспечивающими высадку саженцев, обязательное дальнейшее обслуживание и мониторинг состояния деревьев, с предоставлением отчетов. Эти условия необходимо прописать в договоре на оказание услуг, с пометкой об ответственности за их неисполнение», - предложил сенатор.