Сенатор Галиаскар Сарыбаев обсудил вопросы безопасности атомной энергетики с жителями области Жетысу

Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев провел серию встреч с трудовыми и педагогическими коллективами, а также с жителями нескольких районов области Жетысу для обсуждения вопросов развития атомной энергетики и инициативы президента о проведении референдума по строительству атомной электростанции, озвученной в послании народу страны

Фото: пресс-служба Сената РК

Галиаскар Сарыбаев подчеркнул, что Казахстан обладает значительным энергетическим потенциалом и обширными природными ресурсами, что позволяет реализовать проект строительства АЭС с соблюдением всех мер безопасности.

«Запуск АЭС станет важным шагом для экономического роста, улучшения социального благополучия граждан, обеспечения стабильной подачи электроэнергии и привлечения крупных инвестиций в страну. Проведение референдума по такому стратегическому вопросу свидетельствует об эффективности концепции «Слышащее государство», где голос каждого гражданина важен и имеет значение», - отметил сенатор в своих выступлениях.

В ходе встреч участники активно задавали вопросы и делились мнениями по поводу развития атомной энергетики и влияния на экологическую и экономическую ситуацию в регионе.