Сенатор обеспокоился отменой компенсаций на питание для студенток женского педвуза

Сенат,Образование
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Депутат просит сохранить соцподдержку студенткам КазНЖПУ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Отмена компенсаций на питание для студенток Казахского национального женского педагогического университета вызовет серьёзные социальные последствия, особенно для девушек из малообеспеченных семей. Об этом заявил сенатор Амангельды Толамисов в своём депутатском запросе, призвав сохранить меры господдержки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«Сегодня 9 577 студенток Казахского национального женского педагогического университета получают денежную компенсацию за питание. Большая часть из них – девочки из села, из малообеспеченных и многодетных семей. В частности, 109 – оставшиеся без попечения родителей, 59 имеют инвалидность, 710 частично сироты, 3 641 – из многодетных или малообеспеченных семей, а 7 670 студенток – девушки сельской местности», - подчеркнул сенатор.

По его словам, решение о прекращении этой статьи расходов, рассматриваемое в рамках протокольного поручения Премьер-министра от 15 февраля 2025 года о сокращении бюджетных затрат, особенно опасно для студентов из социально уязвимых категорий. Университет, являющийся единственным в регионе вузом для девушек, выполняет не только образовательную, но и важную воспитательную и просветительскую функцию.

«Каждый студент, обучающийся в Казахском национальном женском педагогическом университете, является будущим педагогом, будущей мамой, лицом, формирующим будущее общество. Поэтому мы знаем, что поддержка их образования, полноценного питания, здоровья и психологического состояния – это инвестиции в будущее нации в целом. Образованная и воспитанная девушка - опора страны, сердце нации.

С этой точки зрения системное решение вопроса социальной поддержки студентов, обучающихся в Казахском национальном женском педагогическом университете, в том числе бесплатного питания, является важнейшим и ответственным делом на будущее. С учетом вышеизложенного просим всесторонне изучить данный вопрос и способствовать его положительному решению», - отметил сенатор Амангельды Толамисов.

#питание #Сенат #компенсация #соцподдержка #педвуз

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