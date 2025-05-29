Депутат просит сохранить соцподдержку студенткам КазНЖПУ
Отмена компенсаций на питание для студенток Казахского национального женского педагогического университета вызовет серьёзные социальные последствия, особенно для девушек из малообеспеченных семей. Об этом заявил сенатор Амангельды Толамисов в своём депутатском запросе, призвав сохранить меры господдержки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената
«Сегодня 9 577 студенток Казахского национального женского педагогического университета получают денежную компенсацию за питание. Большая часть из них – девочки из села, из малообеспеченных и многодетных семей. В частности, 109 – оставшиеся без попечения родителей, 59 имеют инвалидность, 710 частично сироты, 3 641 – из многодетных или малообеспеченных семей, а 7 670 студенток – девушки сельской местности», - подчеркнул сенатор.
По его словам, решение о прекращении этой статьи расходов, рассматриваемое в рамках протокольного поручения Премьер-министра от 15 февраля 2025 года о сокращении бюджетных затрат, особенно опасно для студентов из социально уязвимых категорий. Университет, являющийся единственным в регионе вузом для девушек, выполняет не только образовательную, но и важную воспитательную и просветительскую функцию.
«Каждый студент, обучающийся в Казахском национальном женском педагогическом университете, является будущим педагогом, будущей мамой, лицом, формирующим будущее общество. Поэтому мы знаем, что поддержка их образования, полноценного питания, здоровья и психологического состояния – это инвестиции в будущее нации в целом. Образованная и воспитанная девушка - опора страны, сердце нации.
С этой точки зрения системное решение вопроса социальной поддержки студентов, обучающихся в Казахском национальном женском педагогическом университете, в том числе бесплатного питания, является важнейшим и ответственным делом на будущее. С учетом вышеизложенного просим всесторонне изучить данный вопрос и способствовать его положительному решению», - отметил сенатор Амангельды Толамисов.