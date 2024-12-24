Сенатор посетил региональное командование «Орталық» Нацгвардии МВД РК

Статьи
44

Депутат Сената Республики Казахстан Сергей Ершов посетил региональное командование «Орталық» Национальной гвардии МВД РК в городе Караганды. Целью визита стало ознакомление с служебно-боевой деятельностью воинской части и условиями службы военнослужащих

Фото: пресс-служба РгК «Орталық» Нацгвардии МВД РК

В рамках мероприятия командующий региональным командованием «Орталық» генерал-майор Сакентай Шекарбеков проинформировал депутата о служебно-боевой деятельности, текущем состоянии дел в командовании и перспективах развития. Также была организована встреча с личным составом.

Во время встречи Сергей Михайлович рассказал военнослужащим о мерах социальной поддержки военнослужащих в Республике Казахстан и выразил благодарность за их службу на благо страны.

- Я глубоко уважаю ваш труд и вашу преданность службе. Вы стоите на страже безопасности нашей страны, и ваша служба заслуживает самых высоких слов благодарности.Государство прилагает усилия для улучшения социальных условий военнослужащих. Желаю вам здоровья, успехов в службе и благополучия вашим семьям. Помните, что ваша доблесть и служение Родине всегда будут примером для всех нас, - отметил Сергей Ершов.

По завершении визита депутат оставил запись в книге почётных гостей.

#Нацгвардия #Караганды #МВДРК

Популярное

Все
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Худи и свитшоты made in Abai
Второй хлеб: шанс для села и занятость для людей
Автопарк Семея пополнился новыми автобусами
Проекты, укрепляющие надежность энергосистемы
Солнце – дирижер жизни на Земле
Важный культурный ресурс
Вернулись домой с Гран-при
В Министерстве обороны чествовали лучших военнослужащих
Через «Бахты» в Китай пешком и на машине
Более 500 семей получили квартиры в Туркестане
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Главы государства
В каждом рисунке – солнце!
«Народных» и «образцовых» стало больше
Диетическое питание будут производить в Акмолинской области
Без сучка и без задоринки
Молодежный задор и упорство
Сплав опыта и целеустремленности
Грядет большое новоселье
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
«Языковой караван» сплачивает
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономического развития
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером

Читайте также

Презентация VR-шлема с ассистентом состоялась в Нацгвардии
Министр обороны Руслан Жаксылыков возглавил Федерацию спорт…
ЖКХ нуждается в обновлении
Депутаты проведут выездные встречи с жителями регионов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]