Сенатор посетил региональное командование «Орталық» Нацгвардии МВД РК

Фото: пресс-служба РгК «Орталық» Нацгвардии МВД РК

В рамках мероприятия командующий региональным командованием «Орталық» генерал-майор Сакентай Шекарбеков проинформировал депутата о служебно-боевой деятельности, текущем состоянии дел в командовании и перспективах развития. Также была организована встреча с личным составом.

Во время встречи Сергей Михайлович рассказал военнослужащим о мерах социальной поддержки военнослужащих в Республике Казахстан и выразил благодарность за их службу на благо страны.

- Я глубоко уважаю ваш труд и вашу преданность службе. Вы стоите на страже безопасности нашей страны, и ваша служба заслуживает самых высоких слов благодарности.Государство прилагает усилия для улучшения социальных условий военнослужащих. Желаю вам здоровья, успехов в службе и благополучия вашим семьям. Помните, что ваша доблесть и служение Родине всегда будут примером для всех нас, - отметил Сергей Ершов.

По завершении визита депутат оставил запись в книге почётных гостей.