Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Сената Нурия Ниязова считает, что уровень квалификации педагогических кадров в стране несет риски как для системы образования, так и национальных интересов. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Нурия Ниязова считает, что уровень подготовки и повышения квалификации казахстанских педагогов имеет стратегическую важность и сегодня в отрасли возник ряд важных проблем, требующих неотложного внимания.

«Во-первых, необходимо начать с мер, направленных на повышение качества подготовки педагогических кадров. По данным ОЗП (Оценка знаний педагогов, проводимая Национальным центром тестирования МНВО) выпускников вузов, уровень их подготовки значительно дифференцируется в региональном и внутрирегиональном разрезе. В 2024 году только 3 490 выпускников, или 45,6% из 7 653, преодолели порог в 50%. Налаживание эффективной системы «доучивания» могло бы способствовать исправлению ситуации. Однозначно, что качество педагогов напрямую определяет качество образования, при этом вуз и студент несут солидарную ответственность за результат. В случае невозможности подтверждения квалификации при выпуске и сдаче ОЗП требуется обязательное прохождение дополнительной подготовки до достижения необходимых компетенций, как это практикуется в мировых вузах», - отметила сенатор.

Во-вторых, считает Нурия Ниязова, требует системного анализа проблема нехватки и оценки качественного состава педагогов. В стране отсутствует четкое представление о потребности в педагогических кадрах по регионам, а также системный анализ присвоения квалификации.

Также по ее мнению, представляются недостаточными инструменты государственного регулирования деятельности структур, занимающихся вопросами повышения квалификации педагогических кадров.

«Причем вовсе отсутствуют такие механизмы контроля, как лицензирование провайдеров и мониторинг качества. По данным Министерства просвещения, сегодня более 100 организаций, преимущественно частных, входят в Госреестр по проведению курсов для педагогов. В то же время многие структуры ведут свою деятельность, в том числе через платформы в Интернете, без какой-либо ответственности и отчётности перед профильными организациями. Есть случаи формального проведения ряда курсов. Это ведет к росту бесконтрольности процесса повышения квалификации учителей. Известны многочисленные случаи передачи образовательных услуг в конкурентную среду, что привело к серьезным социальным последствиям и точно не способствовало повышению качества образования. Более того, в таких условиях самый главный вопрос - каковы механизмы ответственности. Без комплексного внимания к вопросам последовательного формирования в Казахстане частного кластера услуг по повышению квалификации учительских кадров постановка вопроса о переходе к ваучерной системе в этой сфере представляется преждевременной», - сказала депутат.

Нет, отметила сенатор, и системности и подотчетности в работе по реализации задачи, поставленной главой государства по созданию целостного и эффективного кластера профессионального развития казахстанских учителей.

«Важно понимать, что этот рынок становится все более объемным и, вместе с тем, возрастают различного рода риски. Причем многие из них, так или иначе, затрагивают вопросы национальной безопасности, способны нивелировать процесс формирования казахстанской идентичности. В этих условиях отказываться от государственной монополии на деятельность по повышению квалификации педагогов было бы непродуктивным. Наоборот, централизованный государственный контроль и координация системы повышения квалификации казахстанских учителей в рамках ГОСО требует прямого нормативного регулирования», - заявила Ниязова.

Она считает, что эта функция должна быть закреплена за государственным институтом – Национальным центром повышения квалификации «Орлеу», подконтрольным и несущим ответственность перед уполномоченным органом и правительством. В его компетенцию должно входить не только проведение курсов, но и распределение, а также контроль за программами повышения квалификации, реализуемыми другими провайдерами. Это потребует соответствующей нормативной регламентации и проработки данного вопроса.

«В целом, системное повышение квалификации педагогических кадров – одна из центральных задач государственной политики Республики Казахстан в области образования на ближайшие годы. При детальной, качественной проработке поднятой в запросе проблематики и реализации соответствующих мер, вне сомнений, откроются новые перспективы не только для национальной системы образования, но и для развития всего Казахстана», - подчеркнула сенатор.

По ее мнению, необходимо разработать механизм, согласно которому выпускники педагогических вузов, не подтвердившие свою квалификацию, обязаны пройти дополнительную подготовку до достижения требуемого уровня, финансовая ответственность за допольнительные траты при грантовом обучении должен нести вуз, при платном – студент, усилить механизмы регламентации деятельности организаций, предоставляющих услуги по повышению квалификации педагогов, включая проработку вопроса их лицензирования, а также определить и законодательно закрепить функции государственных структур по регулированию, надзору и контролю за процессом повышения квалификации педагогов, обеспечив их ответственность за соответствие программ установленным стандартам.