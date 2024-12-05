Сенатор предложил реформировать систему техпрофобразования в РК

По его словам, система среднего профессионального образования столкнулась с проблемой несоответствия обучения актуальным требованиям рынка труда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Сената Талгат Жунусов в своем депутатском запросе отметил, что реформирование системы технического и профессионального образования необходимо для устранения проблем кадрового дефицита и повышения качества подготовки специалистов, сообщает Kazpravda.kz

«Становится серьезной проблемой дефицит профессиональных квалифицированных рабочих – токарей, фрезеровщиков, слесарей. Зарплаты доходят до 600 тысяч, однако желающих трудоустроиться гораздо меньше, чем вакансий. Спрос на специалистов с профессионально-техническим образованием на 70% больше, чем на выпускников высших учебных заведений. Стало очевидным то, что система среднего профессионального образования столкнулась с проблемой несоответствия обучения актуальным требованиям рынка труда», – сказал Жунусов.

Депутат также акцентировал внимание на проблеме недостаточной материально-технической базы колледжей, особенно в сельской местности. Слабая оснащённость учебных заведений приводит к низкому качеству подготовки специалистов и их несоответствию современным требованиям производства.