Сенатор просит решить вопрос с проблемными ипотечными кредитами

Эльмира Киргеева
Депутат Сената Парламента РК Куаныш Айтаханов сообщил, что к членам Верхней палаты поступает большое количество писем с просьбой помощи от людей, имеющих проблемы по займам перед банками. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания в Сенате Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

"На заседании Мажилиса председатель Национального банка Келимбетов говорил, что для облегчения условий ипотечного кредитования выделяется 130 миллиардов тенге. Мы сейчас получаем десятки писем, где люди, которые получили ипотечные кредиты, не могут рассчитаться, у них забирают дома. Куда будут направляться эти 130 миллиардов? Мы 250 миллиардов тенге выделили для Фонда проблемных кредитов, мы оздоравливаем банки и других крупных представителей бизнеса, а вот рядовым людям, которые строят дома, мы не можем помочь. В этом вопросе какое отношение Национального банка и Правительства?", – обратился депутат Куаныш Айтаханов.

На что заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков ответил:

"Есть поручения Главы государства о том, что необходимо решить вопрос ипотечников, причем это решение не должно быть абсолютным, оно должно быть направлено на тех, кто имеет действительно проблемы. Соответствующие решение есть – о выделении 130 миллиардов тенге, поэтому сейчас мы прорабатываем механизмы и те источники финансирования для того, чтобы эти средства дошли до банков и в дальнейшем до проблемных ипотечных заемщиков", – сказал он.

Айтаханов, не воспользовавшись микрофоном в зале заседания, потребовал разъяснить, как средства будут реализовываться и попросил представить механизм. 

"Будут выделены средства на рефинансирование ипотечных заемщиков, имеющих проблемы по погашению займов перед банками. Механизм сейчас отрабатывается", – ответил заместитель председателя Нацбанка.

