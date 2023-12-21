Сенатор раскритиковал систему кибербезопасности казахстанских банков

Сенат, Парламент
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Аменова Дана
Корреспондент

Депутат Сената Геннадий Шиповских предложил ужесточить наказание для кибермошенников за махинации с денежными переводами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба Сената

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, количество зарегистрированных в стране случаев мошенничества уменьшается, а суммы финансовых потерь растут. Статистику в своём депутатском запросе озвучил сенатор Геннадий Шиповских. По его словам, в этом году зафиксировано на 15% случаев меньше, а вот денег при этом потерпевшие потеряли на 58% больше.

По словам депутата, мошенники перестали работать на количество. Теперь мошенники изыскивают способы вытянуть как можно больше денег из «каждой своей жертвы».

«По статистическим данным Комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры в 2021 году на территории республики зарегистрировано 40 402 случая мошенничества, пострадали 39 671 граждан на сумму 120 341 млн тенге. В 2022 году зарегистрировано 42 813 случаев мошенничества, пострадали 42 621 человек на сумму 97 329 млн тенге. А за десять месяцев текущего года зарегистрировано 36 462 случая мошенничества, пострадало 37 987 граждан на сумму 154 110 млн тенге», — отметил сенатор.

Депутат высказал ряд критических замечаний в адрес банков страны. По словам сенатора, сейчас все банки сделали большой шаг в сторону цифровизации. Однако через систему этих банков тоже проходят мошеннические операции. Депутат задался вопросом почему банки не улучшают свою кибербезопасность. В связи с этим парламентарии озвучил ряд предложений в адрес правительства.

«Понятно, что человек, сумевший заполучить деньги сотен людей, должен записать это имущество не на свое имя. При этом, если у мошенника нет имущества на его имя, за счет кого будет возмещаться убыток и каков будет его алгоритм? Также, мы считаем, что в борьбе с мошенниками компетентные органы должны показать высокую эффективность, используя современные методы и все возможности государства. Чтобы защитить своих клиентов от мошенников, банкам, работающим в нашей стране, необходимо стандартизировать систему», — заключил сенатор.

Напомним, недавно свыше 700 млн тенге выманили интернет-мошенники у шымкентцев. В полиции рекомендуют не отправлять свои персональные данные, номера и коды банковских карт незнакомым лицам. 

#мошенничество #банк #интернет #кибербезопасность

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