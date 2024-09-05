Сенатор Руслан Рустемов высказался о проблемах кызылординских рисоводов

Сенат , Сельское хозяйство
74
Венера Баталова
корреспондент

Проблемы сельского хозяйства Кызылординской области, сдерживающие развитие рисоводства, в своем депутатском запросе озвучил сенатор Руслан Рустемов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам парламентария, для обеспечения продовольственной безопасности и повышения продуктивности орошаемого земледелия необходимо внедрять научно обоснованные и инновационные методы. В Кызылординской области рисоводство играет ключевую роль в продовольственной безопасности, так как рис составляет более 65% от общего потребления круп в стране. Урожайность риса в регионе значительно возросла, но старение сельхозтехники и ухудшение мелиоративных условий увеличивают затраты и снижают рентабельность хозяйств.

«Проблема сельского хозяйства в Кызылординской области — дефицит воды, вызванный глобальными изменениями климата. В связи с почвенно-мелиоративными и гидрогеологическими условиями мест расположения посевных площадей Кызылординской области на пахотных землях необходимо проводить поэтапное промывание почвы водой. В свою очередь, для смыва 1 гектара почвы требуется значительное количество воды. Дальнейшее сокращение посевов риса может привести к ускорению засоления инженерно-подготовленных земель до катастрофического уровня. Прекращение выращивания риса приводит к быстрому развитию процессов вторичного засоления, заболачивания и необратимому выходу земель из сельскохозяйственного оборота», - сказал Руслан Рустемов.

Кроме того, сенатор отметил, что несмотря на усилия ученых Института рисоводства, которые занимаются выведением новых сортов риса и кормовых культур, а также разработкой водо- и ресурсосберегающих технологий, возможности института остаются ограниченными из-за недостаточного финансирования и отсутствия необходимого оборудования. В Казахстане на научные исследования и производство новых сортов риса выделяется менее 0,05% от общего объема продукции в этой отрасли, что значительно ниже показателей как развивающихся стран, так и стран с эффективным сельскохозяйственным сектором.

«Для повышения качества и реалистичности научных исследований в области рисоводства в Приаралье и ускорения процесса создания новых сортов риса и культур диверсификации рисового севооборота, разработки водо- и ресурсосберегающих технологий рисоводства необходима реконструкция научно-технической инфраструктуры Казахского научно-исследовательского института рисоводства. Просим поддержать предложения государственного инвестиционного проекта по развитию материально-технического потенциала Казахского научно-исследовательского института рисоводства, модернизации селекционной, семеноводческой и лабораторной баз», - предложил сенатор.

#Сенат #депутат #вода #рис

Популярное

Все
Рожденный на благо своей страны
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Атомная генерация – самый безопасный и эффективный источник энергии
Гордость края и всей страны
Когда отходы пускают в дело
Долгожданное новоселье в Конаеве справили 85 семей
В объезд Осиновки, перевалив через долгострой…
Суета вокруг дивана
Прогресс немыслим без закона и порядка
Поставлены конкретные задачи для АПК
Практическая реализация концепции «слышащего государства»
Важность инициатив Президента отметили ученые
Студентам ВКТУ рассказали о преимуществах АЭС
Особый путь развития Китая
Собери мусор – получи приз
Обсуждается реформирование МФСА
Слезть с «иглы субсидий»
ТЮЗ открывает новый сезон
В состязаниях по аударыспақ честь страны защитят шестеро палуанов
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
У Дурова изъяли все паспорта на период следствия
Хорошо быть полиглотом
Народ – источник власти
В Казахстане проживает одна Конституция
Недееспособных подопечных заставляли работать в центре спецуслуг Семея
Спикер Сената встретился с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана
Конституционная реформа показала свою эффективность
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Увеличением стоимости инвестпроектов в Атырауской области о…
Сенатор Макежанов обеспокоен снижением уровня иностранных и…
«За границу распродается казахстанское зерно, а мукомолы те…
Ужесточить наказание за интернет-мошенничество предложила с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]