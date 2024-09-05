Сенатор Руслан Рустемов высказался о проблемах кызылординских рисоводов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам парламентария, для обеспечения продовольственной безопасности и повышения продуктивности орошаемого земледелия необходимо внедрять научно обоснованные и инновационные методы. В Кызылординской области рисоводство играет ключевую роль в продовольственной безопасности, так как рис составляет более 65% от общего потребления круп в стране. Урожайность риса в регионе значительно возросла, но старение сельхозтехники и ухудшение мелиоративных условий увеличивают затраты и снижают рентабельность хозяйств.

«Проблема сельского хозяйства в Кызылординской области — дефицит воды, вызванный глобальными изменениями климата. В связи с почвенно-мелиоративными и гидрогеологическими условиями мест расположения посевных площадей Кызылординской области на пахотных землях необходимо проводить поэтапное промывание почвы водой. В свою очередь, для смыва 1 гектара почвы требуется значительное количество воды. Дальнейшее сокращение посевов риса может привести к ускорению засоления инженерно-подготовленных земель до катастрофического уровня. Прекращение выращивания риса приводит к быстрому развитию процессов вторичного засоления, заболачивания и необратимому выходу земель из сельскохозяйственного оборота», - сказал Руслан Рустемов.

Кроме того, сенатор отметил, что несмотря на усилия ученых Института рисоводства, которые занимаются выведением новых сортов риса и кормовых культур, а также разработкой водо- и ресурсосберегающих технологий, возможности института остаются ограниченными из-за недостаточного финансирования и отсутствия необходимого оборудования. В Казахстане на научные исследования и производство новых сортов риса выделяется менее 0,05% от общего объема продукции в этой отрасли, что значительно ниже показателей как развивающихся стран, так и стран с эффективным сельскохозяйственным сектором.