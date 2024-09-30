Сенатор Сергей Карплюк: Атомная электростанция станет основой для стабильного энергоснабжения

Депутат Сената Казахстана Сергей Карплюк встретился с жителями Алтынсаринского и Федоровского районов, чтобы обсудить важные вопросы, связанные с энергетической безопасностью страны и проектом строительства атомной электростанции. На встрече присутствовали представители различных секторов, включая работников образования и агропромышленного комплекса

Фото: пресс-служба Сената РК

В ходе диалога с местными жителями Сергей Карплюк подробно разъяснил ключевое значение строительства АЭС для устойчивого энергоснабжения Казахстана. Он подчеркнул, что в связи с ростом потребления электроэнергии в стране, необходимо принять эффективные меры для обеспечения энергетической безопасности. Сенатор отметил, что строительство АЭС позволит не только решить проблему дефицита энергии, но и создаст новые рабочие места, что особенно важно для молодых специалистов.

«Атомная электростанция станет основой для стабильного энергоснабжения будущих поколений. Это важный шаг на пути к укреплению экономической и энергетической независимости нашей страны», - заявил Сергей Карплюк.

Местные жители активно обсуждали предложенные инициативы, уделяя особое внимание вопросам безопасности и экологических аспектов проекта. В ходе обсуждения сенатор дал подробные ответы на волнующие граждан вопросы, связанные с безопасностью эксплуатации АЭС и экологическими стандартами.По итогам встречи многие участники выразили поддержку проекту, подчеркнув его значимость для экономического развития региона и всей страны.